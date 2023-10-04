Зарплаты в России летом выросли на 5,6%

Летом 2023 года медианная заработная плата в Российской Федерации составила 52 269 рублей. Это на 5,6% больше значения медианной зарплаты весной 2023 г. и на 7,8% превышает значения аналогичного периода 2022 года. Данные получены лабораторией СберИндекс с помощью методологии расчёта медианных заработных плат.

Изображение предоставлено пресс-службой Сбербанка

Как отмечают аналитики СберИндекса, рост зарплат поддерживается дефицитом рабочей силы, подталкивающим работодателей к повышению заработных плат для удержания сотрудников. Больше всего выросли доходы у работников обрабатывающих производств (15,9% г/г).

В среднем за июнь-август самые высокие медианные зарплаты были у работников, занятых добычей полезных ископаемых (86 тыс. руб.), в финансах и страховании (68,9 тыс. руб.) и у специалистов по IT и связи (68,1 тыс. руб.). Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере административной деятельности (39,8 тыс. руб.).

Среди российских регионов самые высокие зарплаты этим летом отмечены в Чукотском автономном округе (89,7 тыс. руб.), Москве (87,2 тыс. руб.) и Магаданской области (86,2 тыс. руб.). Самые низкие – в Республике Калмыкия (39,8 тыс. руб.), Ивановской области (40,1 тыс. руб.) и в Алтайском крае (40,2 тыс. руб.).

Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в Курганской области (15,6% г/г), Костромской области (15,4% г/г) и Чувашской республике (15% г/г)

Медианная заработная плата - это величина оплаты труда до уплаты НДФЛ в расчете на 1 рабочее место (получателя заработной платы), относительно которой половина получателей заработной платы имеет уровень оплаты труда ниже данной величины, а другая половина – выше.

Показатель построен на основе выплат заработной платы юридическими лицами-клиентами Сбера сотрудникам в текущем месяце (с 16-ого числа текущего месяца по 15-ое число следующего месяца). Медианные заработные платы рассчитаны в эквиваленте полной занятости: для этого исключаются все выплаты, размер которых ниже МРОТ (с учетом регионального размера МРОТ).