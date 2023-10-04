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Экономика растет слишком быстро, нужно немного спустить пар, – Антон Струченевский, Сбербанк на БРИФ'23 (видео)

– Проблема нынешнего этапа нашего развития заключается в том, что рост экономики приобретает экстенсивный характер. Мы начинаем больше производить товаров и услуг, но для того, чтобы их производить нужно увеличить примерно в столько же раз и количество занятых людей, а рабочая сила ограничена. До тех пор, пока мы не будем расти за счёт увеличения производительности труда, проблема перегрева останется. Поэтому задача ЦБ сейчас немного остудить экономику.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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