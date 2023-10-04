– Проблема нынешнего этапа нашего развития заключается в том, что рост экономики приобретает экстенсивный характер. Мы начинаем больше производить товаров и услуг, но для того, чтобы их производить нужно увеличить примерно в столько же раз и количество занятых людей, а рабочая сила ограничена. До тех пор, пока мы не будем расти за счёт увеличения производительности труда, проблема перегрева останется. Поэтому задача ЦБ сейчас немного остудить экономику.