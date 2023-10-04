7% россиян хотели бы попробовать себя в роли врача

Даже правильный выбор профессии не отменяет интерес к другим сферам деятельности: большинство россиян хотело бы «примерить» другие работы. Имея возможность на один день сменить профессию, женщины чаще всего пробовали бы свои силы в роли врача, а мужчины — летчика. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob по заказу Russia Today приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Если бы появилась возможность на один день перевоплотиться в представителя другой профессии, 7% россиян хотели бы стать врачом. Пилотом мечтают побыть 6%, актером — 5%. 4% россиян хотели бы попробовать свои силы в роли чиновника. Еще 4% — отправиться в космос. Профессии программиста и дизайнера привлекают по 2% опрошенных. Также по 2% респондентов готовы на один день стать водителем, поваром, учителем, юристом или следователем. 28% россиян назвали иные профессии, например, тренера, спортсмена, полицейского, военного, ветеринара, банкира. Не стали бы менять свою профессию 18% опрошенных.

Мужчины чаще женщин мечтают попробовать себя в роли космонавта, пилота, программиста и чиновника, а женщины же чаще хотели бы на один день превратиться во врача, дизайнера, актрису, учителя и следователя.

За 2 года россияне стали чаще мечтать о «примерке» профессий пилота и актера, реже — врача и программиста.