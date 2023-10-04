Каждый третий россиянин мечтал о работе учителем

Аналитики SuperJob в преддверии Дня учителя провели исследование и узнали у россиян, мечтают ли они работать преподавателями. Результаты есть у SIA.RU.

«Каждый третий россиянин задумывался о том, чтобы стать учителем: 19% мечтали об этом в детстве, 15% – уже в сознательном возрасте», – сообщили агентству.

Педагогика ближе женщинам: о работе в школе мечтали в общей сложности 46% россиянок и лишь 21% мужчин. В топе профессий, представители которых всерьез размышляли об учительской стезе, менеджеры по персоналу, дизайнеры и маркетологи. Реже других хотели в детстве стать учителями аналитики, системные администраторы и программисты.

О карьере в образовании в сознательном возрасте чаще всего мечтали те, кто сейчас работает воспитателями и учителями. А вот 28% учителей рассказали, что ни в детстве, ни в юности о работе в школе и не думали, но судьба привела их в педагогику.