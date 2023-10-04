АО «ИНК-Капитал» присоединилось к Национальному инклюзивному договору

АО «ИНК-Капитал» подписало Национальный инклюзивный договор о расширении доступной среды и создании условий для людей с ограниченными возможностями. К договору также присоединилась Иркутская нефтяная компания (ИНК) и дочерние общества.

Подписание состоялось в рамках VII Международного Байкальского риск-форума, который проходит в Иркутске со 2 по 6 октября.

Национальный инклюзивный договор – это инициатива Агентства стратегических инициатив (АСИ). Он не является договором в стандартном, юридическом смысле слова, скорее - декларацией намерений. Однако подписывая его, компания берет на себя определенные обязательства: уважение достоинства и личного выбора каждого человека, исключение дискриминации; внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья, полное и эффективное вовлечение и включение их в общество, равенство мужчин и женщин.

– Принципы, изложенные в Национальном инклюзивном договоре, всецело отвечают целям устойчивого развития и ESG-повестке, которую мы уже на протяжении трех лет активно внедряем в бизнес-процессы всей группы компаний ИНК. Мы стремимся создавать доступную и доброжелательную среду на предприятиях и территориях присутствия компании, а также формировать корпоративную культуру, основанную на открытости, поддержке и партнерстве, – подчеркнула генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых.

По словам главы компании, присоединение к Национальному инклюзивному договору – это отличная возможность для обмена опытом и наращивания компетенций команды в этой области. ГК ИНК намерена и дальше уделять особое внимание развитию инклюзивного направления при реализации Стратегии в области устойчивого развития и Политики социальной ответственности. «Уверена, нам удастся наладить взаимодействие с региональными вузами в части трудоустройства выпускников с инвалидностью, в портфеле компании появятся новые благотворительные, волонтерские и грантовые проекты инклюзивной направленности, а лучшие практики будут тиражироваться во всех территориях присутствия группы компаний ИНК», — подчеркнула Марина Седых.

Первый заместитель генерального директора АО «ИНК Капитал» Евгения Курылева пояснила, что группа компаний ИНК много лет работает в соответствии с принципами, описанными в договоре. Ведет социальные проекты: оказывает поддержку малочисленным народам на территории своего присутствия, поддерживает детей с ограниченными возможностями здоровья, в своей кадровой политике делает акцент на личностную ценность сотрудников, большое внимание уделяет условиям для профессионального роста и социального благополучия работников.

– Равенство, инклюзивность и вовлеченность – для нашей компании не просто слова. Начиная с момента нашего создания, мы всегда придерживались этих принципов. Это подтверждается в том числе тем фактом, что Иркутской нефтяной компанией с момента ее создания руководила женщина. Это нетипично для отрасли вообще и для российских нефтяных компаний в особенности. Наши проекты, в том числе Иркутский завод полимеров в Усть-Куте, интернациональны. Они реализуются благодаря труду людей разных национальностей, разных вероисповеданий. Мы стремимся к тому, чтобы все могли реализовать свой потенциал. И рады официально присоединиться к национальному движению, – отметила Евгения Курылева.

Подобная политика в свою очередь помогает компании привлекать специалистов, что актуально в условиях кадрового дефицита в стране. Особенно - в северных районах, где не только суровые климатические условия, но и пока ещё не самая комфортная социальная среда.

Справочно:

Национальный инклюзивный договор (НИД) — это заявление о намерениях компании внедрять инклюзивные практики, расширять доступную среду, в том числе создавать условия для их трудоустройства и обучения. Так, в 2023–2025 годах компания совместно с Иркутским государственным университетом (ИГУ) намерена реализовать проект по трудоустройству выпускников с инвалидностью. Также в планах — запуск новых направлений в грантовом конкурсе «Энергия родной земли» и программе социальных инвестиций ИНК «Территория будущего». Кроме того, компания собирается организовать ряд мероприятий, посвященных вопросам инклюзии: круглые столы, форумы, отраслевые встречи.

Национальный инклюзивный договор — это часть проекта «Открыто для всех», который реализует Агентство стратегических инициатив. Основная цель проекта – создание условий для интеграции людей с инвалидностью в активную социальную и экономическую жизнь путем формирования инклюзивного сообщества. Договор уже подписали ПАО «Магнит», ПАО «СИБУР Холдинг», «Пятерочка», «Перекресток», ГК «Самолет», НОСТРОЙ и другие компании, представляющие различные отрасли.