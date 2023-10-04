17 экваторов – такое расстояние проехали владельцы электрических автомобилей из Иркутской области летом

Энрегохолдинг Эн+ подвел итоги летнего сезона на зарядных станциях компании. Специалисты проанализировали данные с июня по сентябрь этого года. Количество зарядных сессий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 30% до 17,5 тысяч. Самыми популярными зарядными станциями в Иркутске стали комплексы на улице Ширямова, Верхней, Набережной и Юрия Тена. Среди загородных направлений – Листвянка, Култук и Мальта.

Услугами станций за 4 месяца воспользовались более 1500 владельцев электромобилей, общее потребление электроэнергии превысило 114 тысяч киловатт-часов. Такого объема электроэнергии достаточно, чтобы проехать расстояние на электромобиле, равное 17 земным экваторам. Общее количество клиентов 19 зарядных станций компании в Иркутской области и Красноярке достигло 2,8 тысячи человек и продолжает увеличиваться. В компании продолжают фиксировать рост интереса к экологичному и экономичному виду транспорта. По подсчетам специалистов, 100 километров пробега на электромобиле обходятся в 2 раза дешевле при зарядке только от станций Эн+ и в 4 раза дешевле, если пользоваться комбинированной зарядкой (домашняя розетка и зарядные станции) по сравнению с авто с двигателем внутреннего сгорания.

С конца 2020 года энергохолдинг Эн+ открыл 18 быстрых зарядных станций в Иркутской области и одну в Красноярском крае на территории аэропорта «Емельяново», до конца года еще один комплекс запустят в Новокузнецке. В Иркутске зарядной инфраструктурой от Эн+ обеспечены все городские округа, а также направления на Байкал к Листвянке, Байкальску и Ольхону и по федеральной трассе в сторону Братска. Компания провела совместную работу с регионом по включению Иркутской области в перечень субъектов для получения субсидий на развитие сети быстрых зарядных станций для электротранспорта. Решение ожидается в конце текущего года.