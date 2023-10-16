Мамы в деле. Центр «Мой бизнес» подвел итоги конкурса «Мама – предприниматель»

Нижнее белье для мужчин, кексы по оригинальным рецептам, онлайн-обучение игре на фортепиано, текстиль для интерьера, сыродавленное масло – около сотни идей для бизнеса предложили жительницы Иркутской области в рамках конкурса «Мама – предприниматель*. 35 женщин были выбраны для прохождения обучения. Финалом образовательной программы стала защита бизнес-проектов. Победительница регионального этапа теперь сможет побороться за 1 млн рублей на федеральном уровне.

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

Шанс для мам-предпринимателей

Реализовать себя, превратив хобби в бизнес, или найти совершенно новую идею, упаковать ее и со временем начать получать доход – для многих женщин именно материнство становится толчком к саморазвитию, к переформатированию своей жизни.

– Развитию женского предпринимательства уделяется большое внимание на федеральном и региональном уровнях, – рассказала начальник Управления развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Романова. – В Приангарье есть несколько женских бизнес-сообществ, с которыми мы плотно сотрудничаем, собираемся на базе Центра «Мой бизнес». Разработана также стратегия женского предпринимательства. Как для состоявшихся, так и для начинающих свой путь бизнес-леди проводятся мастер-классы, круглые столы, форумы, бизнес-девичники, где происходит обмен опытом.

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

Региональные этапы конкурса прошли по всей стране: бизнес-идеи предлагаются от стандартных до неординарных, участницам помогают воплощать в жизнь даже самые дерзкие мечты. Как рассказала директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова, только в Иркутской области на участие в конкурсе конкурс «Мама-предприниматель» в этом году поступило около 100 заявок.

– Женщина должна иметь все возможности для своей реализации как внутри семьи, так и в бизнесе, – подвела итоги конкурса Диляра Окладникова. – Наша задача была показать все возможные пути для развития своего бизнеса. Некоторые участницы не смогли приехать из отдаленных территорий, например, из Усть-Илимска и Усть-Кута. Те, кто не прошел обучение в рамках проекта «Мама – предприниматель», смогут подавать заявки на другие образовательные проекты, например, «Азбука предпринимательства» или «Школа предпринимательства». На следующий год, думаю, проведем промежуточный этап конкурса в отдаленных северных территориях области – скорее всего, в Братске.

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

По мнению Диляры Окладниковой, было бы несправедливо провести региональный конкурс и выбрать только одного победителя, который получит 100 тыс. рублей на развитие своего дела и возможность участия в федеральном этапе. Поэтому Центр обратился к местным компаниям с просьбой поддержать и поощрить интересные проекты. Партнерами конкурса стали Иркутская нефтяная компания, авиакомпания «Ираэро», руководитель Иркутского отделения общероссийский организации предпринимателей «Новая формация» Антон Сухоруков.

В итоге конкурсантки, занявшие первое и второе места, могли рассчитывать на вознаграждение в 100 тыс. рублей, «бронза» оценивалась в 50 тыс. рублей. Были также сертификат на 10 тыс. бонусных рублей в сервисе «VK-реклама и маркетплейса наружной рекламы Vdooh (40 тыс. бонусных рублей на размещение рекламы). Все финалисты получили сертификат участника и подарок от платформы Vdooh на первую рекламную акцию с удвоением бюджета. Авиакомпания «Ираэро» подарила двум участницам, чьи проекты понравились, билеты «туда – обратно» на внутренние авиалинии на два места каждой.

Кексы, платья, мыло, туры

В течение пяти дней участницы проходили интенсивное обучение по программе «Мама – предприниматель» и упаковывали свои бизнес-идеи по канонам конкурса. В конце образовательной программы 21 подготовленный проект мамы-предпринимательницы представили на суд профессионального жюри.

– Моему увлечению уже восемь лет, – начала свой рассказ домашний кондитер Ирина Гажидоева. – Моя разработка – Travel-cake, кексы, которые не боятся переездов, могут неделю храниться в холодильнике и не менять внешний вид и вкус. Современные кексы – это не банальные десерты с изюмом, это взрыв вкусов, эмоций и текстур. На грант я бы открыла свой кондитерский цех.

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

Это – бизнес-идея. А пока кондитер делает свою выпечку дома и продает ее через соцсети и мессенджеры. Диляра Окладникова рекомендовала Ирине поскорее оформить ИП, пройти сертификацию товара и выходить на промплощадку, возможно, скооперироваться с кем-то. Например, с другой участницей конкурса, предлагающей услуги по продвижению.

Прозвучали в финале и другие бизнес-идеи: по созданию коротких туров на Байкал по системе «все включено», пошиву нижнего мужского белья, открытию шоурума. Мама двоих дочек Ирина Андреева попробовала свои силы в конкурсе, уже ведя предпринимательскую деятельность по производству фитопродуктов из дикоросов под брендом «ФитоЖива». Грантовые деньги ей нужны для расширения бизнеса.

Жительница Ангарска увлеклась мыловарением, открыла свой магазин и представила бизнес-план по открытию еще одной торговой точки по продаже товаров ручной работы разных мастеров со всей области. Дизайнер из Усть-Илимска готова обучать женщин пошиву вечерних платьев. Иркутянка Светлана Четверухина после рождения ребенка резко сменила сферу деятельности и решила посвятить себя проекту «Сохрани тепло своего дома» (обследование жилья с помощью тепловизионного оборудования).

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

Было несколько бизнес-проектов социальной направленности. Например, «Школа психологической грамотности для детей и подростков «Галерея эмоций», «Английский язык с мамой», «Студия выбора профессии для подростков 14-18 лет», доступное обучение детей математике. Все они, кстати, получили сертификат от Центра «Мой бизнес» на посещение студии «Радио МСМ» и смогут рассказать о своем деле в эфире.

3 место, Дарья Гульгонова: «Несколько лет развивала чужие бизнесы»

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

Третье место в конкурсе заняла Дарья Гульгонова с проектом «Стильный текстиль» – пошив и дизайн изделий для интерьера. Идея появилась полтора года назад, когда иркутянка, мать троих детей, находилась в декрете. Столкнувшись с тем, что с рынка уходят хорошие производители интерьерного текстиля, Дарья решила попробовать сшить нечто подобное сама.

– Подумала: почему бы и нет? Опыта не было, но в доме имелась бытовая швейная машинка, – рассказала Дарья. – Я заказала материал, посмотрела в интернете, как шьют подобные вещи, и у меня все получилось. Показала подругам, которые тут же попросили сделать и им, потом обратились подруги подруг. И понеслось. Домашняя мастерская переросла в бизнес, чему я безумно рада. Ведь несколько лет я развивала чужие бизнесы, но только не себя. Всегда удивлялась: откуда берутся идеи для своего дела?! А тут – сама!

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

Корзины, наборы и текстиль для влюбленных, шторы, покрывала, хлебницы, салфетки, сумки, костюмы, платья – Дарья постепенно осваивает новые направления. Разработан логотип, пройдена регистрация самозанятости, пять месяцев назад был открыт небольшой цех, закуплено промышленное оборудование. Продажи ведутся через соцсети и «сарафанное радио».

– Весной я окончила курсы стильного дизайна и начала красить текстиль, – продолжила финалистка. – Делаю кухонные полотенца с разработанными мною принтами. То есть отправляю дизайн на фабрику, и мне изготавливают полотно по заказу. Очень много товаров заказывают на подарки. Были даже оптовые заказы. Получилось полноценное замещение продукции известных брендов. Конкуренты есть, но по цене, а не по качеству. К тому же такого разнообразия цветов и полного набора текстиля для интерьера я нигде не встречала. С помощью этих вещей можно полностью изменить облик квартиры, не прибегая к ремонту. Создать свое настроение.

На грантовые деньги Дарья планирует расширяться, в будущем открыть небольшой магазин. Члены жюри смогли ознакомиться с некоторыми ее товарами, которые она принесла на защиту проекта. Ей рекомендовали вступить в кластер легкой промышленности Иркутской области, а также активно сотрудничать с ассоциацией дизайнеров.

2 место, Наталья Сутырина: «Онлайн-курсы научат играть современную музыку»

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

Второе место с большим отрывом заняла основатель студии «Клавиши», которую она открыла три года назад. Как рассказала Наталья, свой бизнес она начинала не с нуля, а с минуса. Вышла из декрета, заняла деньги и купила электронное фортепиано. Сегодня у нее уже помещение-студия, которая оборудована на 1 млн рублей, команда единомышленников. Ее новый проект – онлайн-платформа обучения игре на фортепиано. Причем, упор будет делаться не на классическую музыку, а на современную.

– В музыкальной школе этому не учат, потому что преподаватели прошли академическую школу, – говорит Наталья. – Нет современных методик. И это большая проблема. Выпускник музыкальной школы может сыграть сложного Баха, но не сумеет воспроизвести на фортепиано «Коня» группы «Любэ». Есть масса желающих научиться играть на фортепиано простую музыку, чтобы аккомпанировать себе и петь. Таких курсов для вокалистов-любителей вообще нет.

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

Онлайн-платформа будет включать курсы обучения преподавателей современным методикам, чтобы они могли получать дополнительный доход, курсы для любителей-вокалистов, для аккомпанемента, курсы современной нотной записи для музыкантов-преподавателей, индивидуальные уроки для фортепиано, ноты современных произведений по уникальной методике, по которой каждый сможет играть двумя руками уже на первом уроке.

– Спрос огромный, – утверждает Наталья. – Конкуренты есть, но комплексного подхода я не встречала. Чтобы были и курсы, и ноты, и уроки. Онлайн-платформа также позволит научиться игре на фортепиано жителям отдаленных территорий, где нет музыкальных школ или они максимально загружены. Дистанционные курсы рассчитаны и на детей с ограниченными возможностями, с особенностями развития. Доказано, что музыка носит оздоровительный характер – стимулирует мозг. У меня была одна девочка с редким заболеванием – синдромом Вильямса. В результате обучения игре на фортепиано она отказалась от медикаментозной коррекции психотропными веществами.

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

Наталья заявила, что на данный момент создана и обучена команда, прошла апробацию и совершенствование методическая база для написания онлайн-курсов, наработана клиентская база офлайн. В октябре планируется провести реконструкцию помещения для проведения съемок для онлайн-курсов, создать нотный архив. В ноябре начнется заполнение онлайн-платформы, а в декабре она начнет работать.

Победительница иркутского конкурса «Мама-предприниматель» Елена Крашенинникова: «Полезнее пить масло, чем витамины в таблетках»

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

Победительница конкурса Елена Крашенинникова подготовилась основательно – на защите проекта провела презентацию и дегустацию своей продукции. Она – начинающий предприниматель. Производит и продает сыродавленные масла под брендом «Сила масла».

– Вы можете открывать бутылочки и пробовать масла, – угощала Елена. – Самое популярное – черный тмин. Из конопли тоже модное сегодня масло. Попробуйте и льняное, чтобы развеять миф, что оно горькое. У него вкус орешков, очень вкусно и полезно.

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

У мамы-предпринимательницы пройдена сертификация продукции, есть свой сайт, договоренность с эко-магазином о поставках масел, также недавно она вышла на маркетплейс. Ассортиментная линейка включает 10 масел разных культур и жмых, а также подарочные наборы. В стадии разработки находится косметическая линейка.

– Всегда хотела свой бизнес, но хорошие идеи не приходили в голову, – поделилась Елена. – Я решила, что бизнес должен приносить пользу людям и быть социально-направленным. Как-то услышала, что производитель сыродавленных масел открывает набор на мастер-класс. Меня осенило, что это и есть та идея, о которой я мечтала. На тот момент я сама употребляла льняное масло, которое решило мою проблему со здоровьем – помогло наладить обмен веществ. Такие масла очень полезны для организма, являются эффективным способом получения необходимых витаминов и микроэлементов, просто об этом мало кто знает. Мы же все привыкли пить таблетки. Сама не верила, пока не попробовала. Теперь хочу другим донести информацию о пользе масел, о том, как правильно ими пользоваться. Ведь благодаря этому продукту происходит не только оздоровление, но и омоложение организма.

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

Начинающий бизнесмен приобрела пресс в 50 кг, который исключает нагрев сырья и позволяет сохранить все полезные вещества культур. Елена старается выбирать лучших поставщиков сырья, сама снимает пробу с продукции. На грантовые 100 тыс. рублей она приобретет новое оборудование, в планах – открыть собственный бутик с производственным и выставочным залами, проводить мастер-классы для детей и взрослых. А если дело будет хорошо развиваться, открыть и сеть бутиков.

МНЕНИЯ

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

Владимир Лапин, исполнительный директор «ИрАэро:

– Мы осознаём свою социальную миссию, поэтому сразу согласились поддержать участниц программы. Малое предпринимательство – это важная часть кровеносной системы экономики России.

Валентина Тишкина, начальник отдела по работе с государством департамента международных отношений авиакомпании «ИрАэро»:

– На протяжении последних четырех лет компания активно поддерживает частные инициативы, является партнером или организатором социально значимых проектов. Конкурс «Мама – предприниматель» – огромный шанс для бизнес-леди в построении успешной карьерной траектории. «Мой бизнес» дает очень классные инструменты, которыми нужно пользоваться.

Ольга Харина, директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ООО «Иркутская нефтяная компания»:

– Иркутская нефтяная компания» считает важным поддерживать развитие предпринимательского сообщества. Данная программа позволяет женщинам-предпринимателям преодолеть барьеры становления в бизнесе, выступает площадкой для обмена опытом и учит женщин совмещать профессиональную деятельность и заботу о семье. Эти знания и опыт очень ценны в современном мире.

Антон Сухоруков, предприниматель:

– Предпринимательство – это выбор сильных и целеустремленных людей, готовых делать мир лучше! Уверен, что каждая женщина, ставшая или готовящаяся стать матерью, мечтает о создании лучшего будущего для своих детей. Проект «Мама-предприниматель» направлен на поддержку инициатив и творческих порывов участниц и содействует их реализации и развитию. Конкурс дал каждой участнице новые знания и укрепил веру в себя и в свой проект.

Конкурс «Мама – предприниматель» - 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

Справка:

Проект «Мама – предприниматель» – федеральный. Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH. Программа «Мама-предприниматель» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».