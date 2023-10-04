Встреча участников Ассоциации «Байкал без пластика» прошла в Иркутске

Представители крупного бизнеса Иркутской области, высших учебных заведений, природоохранных и общественных организаций обсудили в галерее Бронштейна способы снижения использования пластика в Прибайкальском регионе.

Представители высших учебных заведений, ИГУ и ИрНИТУ, считают ключевым в отказе от пластика – взаимодействие научного сообщества и крупного бизнеса, которым совместно будет под силу найти альтернативные варианты современному пластику.

Эксперты предложили провести опытные испытания новых видов биоразлагаемых полимеров, а также рассмотреть варианты применения древесины, картона и бумаги для замены привычных нам одноразовой посуды и целлофановых пакетов на экологичные аналоги. Также взаимодействие образовательных учреждений с Ассоциацией позволит внедрить ответственный подход к окружающей природе среди студентов.

– Сегодняшняя встреча показала, насколько заинтересован бизнес, образовательные учреждения, природоохранные и общественные организации в объединении для генерации идей, которые помогут нам решить проблему загрязнения пластиком. Мы в этом году провели ряд мероприятий по очистке берегов, но впереди – новые шаги на пути к ответственному будущему, – отметила директор департамента внешних коммуникаций Ольга Санарова.

По итогам сессии план деятельности Ассоциации пополнился новыми предложениями, которые начнут реализовываться в ближайшей перспективе.

Одним из первых внимание на проблему загрязнения микропластиком обратил бизнесмен Олег Дерипаска. Он неоднократно заявлял о важности отказа от пластика. По его мнению, «пластик пора запретить не только вблизи озера, но и на всей территории Бурятии и Иркутской области». Напомним, что 7 апреля 2023 года депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении проект о запрете продажи одноразовых пакетов и посуды из пластика на Байкале.