Банк Уралсиб передал коллекцию картин Новокузнецкому художественному музею

29 сентября 2023 года Банк Уралсиб передал Новокузнецкому художественному музею 17 картин профессиональных художников Новокузнецка, написанных в 1990-е годы. Коллекцию картин начали собирать более тридцати лет тому назад для оформления интерьера банка.

«Долгое время картины украшали стены офиса. Но после переезда в новое здание, руководством было принято решение передать собранную коллекцию на хранение в Новокузнецкий художественный музей, являющийся одним из крупнейших музеев Кузбасса. Было очевидно, что картины новокузнецких художников должны храниться именно в нашем городе и радовать наших жителей», - отметила Нелли Полева, Управляющий ДО «Новокузнецкий» Банка Уралсиб.

Переданная коллекция картин – крупнейшее пополнение фондов музея за последнее время, она расширит музейное собрание новокузнецких авторов. Коллекция включает офорты Александра Михайловича Гаврилова, графику Николая Петровича Мигулина, работы Натальи Александровны Спесивцевой и семейной четы Ивановых. Их громкие имена хорошо знакомы новокузнечанам, сами работы датируются 1990-ми годами ХХ века.

«Банк Уралсиб принимает участие в различных социальных проектах в Кузбассе, поддерживает культурные, спортивные и образовательные мероприятия. Передача коллекции картин в Новокузнецкий художественный музей - это вклад банка в развитие города», — отметил территориальный директор Кемеровской территориальной дирекции Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Станислав Домбровский.