Россия будет дополнительно сокращать поставки нефти на мировые рынки

Власти России приняли решение продолжить сокращать поставки нефти на мировые рынки – дополнительные меры будут принменяться до конца этого года, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года», – заявил спикер.

Кроме того, в ноябре будет проведен анализ рынка для принятия решения об усилении сокращения либо увеличения производства нефти.

Это мера является добавочной к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.