Новости

Главу Тайтурки обвинили в получении взятки в 1,3 млн рублей

Расследование уголовного дела о получении взятки и превышении должностных полномочий завершили в Иркутской области. Обвинение в совершении преступления предъявлено главе Тайтурского городского поселения Усольского района, рассказали в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в 2020-2022 годах чиновник незаконно получил 1,3 млн рублей за предоставление преимуществ в конкурсных процедурах на торгах для заключения договоров купли – продажи земельных участков по заниженной стоимости.

Кроме того, деньги выплатились за получение муниципальных контрактов на приобретение 32 блокированных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья.

Уголовное дело направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по​ существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес