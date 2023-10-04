Работникам Железногорской районной больницы незаконно сократили зарплаты

Нелегальное сокращение оплаты труда работников зафиксировали в Железногорской районной больнице Иркутской области. Подробности о происшествии рассказали в региональной прокуратуре.

«Установлено, что в связи с недостаточностью средств фонда оплаты труда вопреки требованиям закона был издан приказ о выплате заработной платы в зависимости от наличия средств на это в фонде. В результате работникам перечислен аванс в меньшем размере», – отметили в надзорном ведомстве.

На главврача составлен административный протокол по статье «Нарушение трудового законодательства». После вмешательства прокуратуры незаконный приказ был отменен, аванс выплачен работникам в полном размере.