Действующий завод ЖБИ продают в Иркутске за 260 млн рублей

Имущественный комплекс с действующим заводом ЖБИ, расположенный на улице Розы Люксембург, 216, выставили на продажу в Иркутске за 260 млн рублей, следует из данных «Авито».

Участок с объектами имеет площадь 8,3 га, строения – 23,5 тысячи квадратов. На территории имеются, помимо зданий, башенный, козловые и мостовые краны, бульдозер, сваебой и прочая техника. Есть возможность, по словам автора объявления, устройства логистических центров или промпарка.

«Действующий бизнес – аренда и стабильная прибыль с действующего завода ЖБИ, который загружен работай 24/7», – резюмировал продавец.