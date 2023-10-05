Больше 60% школьников выбрали обучение в колледжах

Популярность среднего профессионального обучения (СПО) растет не первый год. Об этом пишут «Известия».

Популярность системы среднего профессионального обучения (СПО) постоянно растет: в 2023 году число студентов, поступивших на программы СПО, достигло 1,2 млн, а более 60% учеников 9-х классов желают продолжить обучение в колледжах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Между тем вузы испытывают нехватку абитуриентов уже сейчас, и в будущем, считают эксперты, доля людей с высшим образованием в стране может сократиться.

«Мы наблюдаем растущую популярность системы среднего профессионального образования среди молодежи, – говорится в обращении Татьяны Голиковой. – В 2023 году количество студентов, поступивших на программы СПО, достигло 1,2 млн. Более 60% учащихся 9-х классов выбирают обучение в колледжах».

Татьяна Голикова также отметила высокую востребованность выпускников СПО на рынке труда – занятость после колледжей составляет более 80%.

По ее словам, сейчас в системе среднего профессионального образования более 3,5 тыс. колледжей и более 3,7 млн студентов. СПО можно получить по 500 профессиям и специальностям в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, социальной сфере, сфере искусства и в информационных технологиях. В колледжах работает почти 200 тыс. педагогов.

Доля расходов домохозяйств в сумме совокупных трат на образование детей и подростков в РФ доходит до 31%, оценили эксперты Высшей школы экономики, проанализировав траты российских семей в «Мониторинге экономики образования».

В среднем в месяц семьи выделяют из своего бюджета на обучение студента СПО около 8 тыс. руб., старшеклассника – почти 10 тыс., студента университета (ВО) – около 13,5 тыс. руб.