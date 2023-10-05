Агрегаторы такси нашли лазейку в законе

Они предлагают аренду автомобиля с экипажем – фрахтование. Об этом пишут «Известия».

Популярные агрегаторы придумали способ адаптироваться к вступившему в силу с 1 сентября закону о такси. Теперь клиенту помимо привычных «шашечек» предлагают аренду автомобиля с экипажем – так называемое фрахтование. Это позволяет передавать заказы тем водителям, которые еще не оформили разрешение на работу в такси, как того требует новый закон.

Для пассажира процесс вызова машины в приложениях внешне не поменялся. А в некоторых случаях поездка по договору фрахта обходится ему до двух раз дешевле. Использование такой схемы опасно, так как в отличие от машины такси, на обычный автомобиль физлица нельзя оформить обязательное страхование пассажира – то есть в случае аварии он может не получить возмещение вреда, отмечают эксперты.

Напомним, что ранее 31 июля компания «Максим» протестировала новый закон о такси и ограничила доступ к заказам водителям, которые не соответствовали требованиям нового закона. В результате, стоимость поездок в такси выросла многократно – до 750-1000 рублей из центра к «спальным районам» вместо привычных 250-350 рублей.