Выдачу участков под инфраструктуру для туризма упростят в России

Согласно новому законопроекту Минстроя, решение о выделении земель будет принимать правительственная комиссия, а организации по развитию туризма будут заключать сделки по участкам и рассматривать проекты по их развитию. Об этом пишут «Известия».

Земли, принадлежащие государству, будут передаваться для создания на них туристической инфраструктуры (отелей, санаториев, курортов и т.п.) в упрощенном порядке. Такой законопроект, разработанный Минстроем, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В пояснительной записке Минстроя как разработчика документа указывается, что организации по развитию туризма наделят полномочиями агента по предоставлению государственных участков земли. Они смогут совершать сделки, в частности сдавать земли в аренду, предоставлять право на ее использование на период строительства, заключать инвестиционные контракты.

Сейчас, согласно Земельному кодексу, инвесторы при подаче заявки на хозяйствование на госземле должны решить кадастровые вопросы, оформить изменение режима пользования, сделать проект очистных сооружений, газификации, дорог и т.д.

Ранее в Иркутске стартовал гастрофестиваль «Ешь! Люби! Байкал. Осень». В его рамках сварили 500-литровую кастрюлю ухи, в которую опустили горящее полено. Также прошли мастер-классы по приготовлению кофе с кедровыми орехами, необычных блюд из кабачков, пряников в виде нерпы, состоялись кулинарные батлы для студентов, конкурс на скоростную чистку овощей. Для гостей фестиваля выступили кавер-группа и танцевальные коллективы.

– Организаторами в гастрономический фестиваль закладываются и продвижение локальной кухни на федеральный уровень, и повышение интереса к гастрономии Приангарья. Нам важно выработать собственный стиль, бренд байкальской кухни, сделать его узнаваемым и привлекательным, чтобы туристы, познакомившись с сибирскими блюдами, хотели вернуться в Прибайкалье и попробовать их вновь, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.