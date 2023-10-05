Школам не хватает физиков и математиков

Наибольший дефицит наблюдается в Москве, Воронеже и Тюмени. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на мониторинг Народного фронта.

Согласно данным, в среднем около 40% школ имеют открытые вакансии преподавателей. Во всех этих школах сообщили, что там не хватает математиков, и в половине из них нет физиков. Нехватку этих предметников «Известиям» подтвердили и в Общероссийском профсоюзе образования.

В результатах мониторинга Народного фронта отмечается, что отсутствие в школах учителей технических специальностей «сказывается на подготовке инженеров».

– Высококвалифицированные инженеры крайне необходимы российской экономике, и поддержка их подготовки – важная государственная задача, – заявил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич. – Наши исследования пока показывают, что в ближайшем будущем замещать уходящих на пенсию специалистов будет просто некем, нужны срочные меры по увеличению числа учителей математики и физики.

«До боли знакомой» назвал проблему нехватки этих предметников академический директор школы «Новый взгляд» Александр Кузьмин. По его словам, в последние годы она усилилась.

Ранее 44% россиян заявили, что ради хорошей школы готовы переехать в другой район. При этом 24% готовы арендовать квартиру в нужном районе, а 19% – даже приобрести недвижимость, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» (входят в Группу ВТБ) и в ходе опроса родителей российских школьников накануне Дня учителя. Еще 22% россиян при выборе жилья для покупки сразу смотрели на места ближайших школ в различных рейтингах.

67% россиян полагают, что рейтинг школ, расположенных неподалёку, может влиять на стоимость жилья или аренды в данном районе.

20% респондентов рассказали, что качество школы для них очень важно и они выбирают образовательное учреждение из топ-10 в городе. Еще для трети россиян (34%) уровень школы тоже имеет значение, но они ищут баланс, чтобы всем было удобно. Для 32% опрошенных такие вещи не важны, они просто выбирают школу поближе к дому. А 14% вообще не знали, что существуют рейтинги лучших образовательных учреждений.