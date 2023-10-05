Дефицита учителей в Иркутской области нет – hh.ru

Ко Дню учителя эксперты hh.ru выяснили, как изменился спрос на учителей и преподавателей в Иркутской области, какие работодатели чаще всего открывали для них вакансии в этом году.

С января по сентябрь 2023 года компании-работодатели открыли в Иркутской области на 2% больше вакансий для учителей и преподавателей, чем год назад за тот же период.

Наиболее активными работодателями, которые искали педагогов в области, стали не только классические образовательные учреждения, но и онлайн-школы - на их долю в этом году в Иркутской области приходится 6% от всего объема вакансий для педагогов, т.е. практически каждое пятое предложение о работе.

Среди работодателей, разместивших наибольшее количество вакансий для учителей в этомЯкорь году в регионе - MAXIMUM EDUCATION, «Светоч Знания», «Средняя общеобразовательная школа № 46» города Братска, «Иркутский Колледж Экономики, Сервиса и Туризма», образовательный центр Easy School и центр всестороннего развития «Просто дети».

В настоящий момент педагоги не относятся к числу дефицитных специалистов: на одну вакансию для них в Иркутской области приходится, в среднем, 4,3 резюме потенциальных кандидатов, которые рассматривают работу в данном направлении, что соответствует показателям нормального баланса спроса и предложения на рынке труда (4 – 7,9 резюме на вакансию).

Что важно, на молодых соискателей до 30 лет, которые ищут работу преподавателей и учителей, приходится 47% от всех активных резюме в этой сфере, что говорит о том, что молодые люди готовы строить карьеру в системе образования.

Диапазон зарплат, которые в этом году работодатели указывали в вакансиях для педагогов Иркутской области составил 28 736 - 45 977 рублей.