70% проектов в агротуризме реализуют женщины

Каждую осень путешественники и профессионалы отрасли отмечают Всемирный день туризма. С 2021 года Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» пополнился и сельским туризмом (агротуризм). Это популярное направление в туристической индустрии, предполагающее отдых в деревне, вдали от городов, знакомство с сельским трудом. По оценке Россельхозбанка, к 2025 году туристический поток на сельские территории России увеличится на 60% до 5 млн человек в год. В преддверии агропромышленной выставки «Золотая осень» РСХБ составил портрет фермера-организатора туристических путешествий в сельскую местность, проанализировав данные выпускников «Школы фермера» по специализации «Агротуризм».

Хозяйки села

Отрасль сельского туризма в России становится всё более привлекательной для современных женщин-фермеров: исследование показало, что развитием агротуризма на базе собственных хозяйств в основном занимаются именно женщины (70%). Россиянки организовывают пешие туры с восхождением на гору, трудовые дни на ферме, а также отдых в гостевых деревенских домах с живописными видами. Опрошенные отмечают, что их тяга к труду и родной земле безгранична.

В свою очередь, 30% оставшихся опрошенных – мужчины – приглашают туристов посетить агроусадьбу с контактным зоопарком, почувствовать себя настоящим пчеловодом и познакомить гостей с животными фермы.

Средний возраст фермера-организатора туризма – 37 лет у мужчин, 48 лет у женщин. Подавляющее большинство респондентов состоят в браке (80%).

Свое за городом

Эксперты платформы Свое За городом подтверждают сложившеюся тенденцию. Специалисты отмечают, что около 70% фермеров, которые предлагают агротуры – это женщины.

Также аналитики изучили спрос на агротуры, которые организовывают женщины-фермеры, и определили популярные направления в этом сезоне. Одним из самых бронируемых туров является путешествие в Севастополь с проживанием в глэмпинге с видом на виноградник, море и горы. Гостей ждут прогулки на свежем воздухе, дегустация вин и посещение исторических окрестностей. Хозяйка фермы работала в крупной международной компании, но решила изменить свою жизнь и заняться агробизнесом.

Эксперты отмечают повышенный интерес к туру на первую в России страусиную ферму, которая находится в Московской области. Отдыхающих ждет увлекательная индивидуальная пешая экскурсия в компании опытного гида. Гид расскажет о жизни страусиной фермы и познакомит с самыми разными ее обитателями: фазанами, кроликами, козами и, конечно же, с черными величественными австралийскими страусами и страусятами.

Туристов привлекают поездки на сыроварню, расположенной в экологически чистом районе Подмосковья, который также называют «подмосковной Швейцарией» за красоту природного ландшафта. На экскурсии гости фермы окунутся в мир сельской жизни, где узнают все секреты процесса производства молочной продукции, а кульминацией поездки станет дегустация продукции по лучшим традициям предков.

Знание – сила

Опрос показал, что российские фермеры, которые занимаются развитием агротуризма – это не только профессионалы в АПК, но и квалифицированные маркетологи, экономисты, юристы, даже ученые и учителя. Семеро из десяти респондентов закончили высшее учебное заведение. Остальные участники опроса имеют среднее и средне-специальное образование.

Агротуризм – весьма популярное направление бизнеса и отличный способ получать дополнительный доход от хозяйства. Слушатели, прошедшие обучение по соответствующему направлению, единогласно заявили, что ближайшие 10-15 лет будут продолжать заниматься сельским туризмом. Также опрошенные рассказали, что уже начали реализовывать свои проекты по агротуризму, которые защищали в «Школе фермера».

Большинство обучавшихся по направлению «Агротуризм» – это люди, пришедшие в новую для себя сферу. Таких фермеров первого поколения – 80% от всего потока. Оставшиеся 20% продолжают семейный бизнес.

Что такое «Школа фермера»?

Это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Выпускники получают дипломы государственного образца по направлениям сельского хозяйства и возможность поучаствовать в конкурсном отборе на получение гранта от Министерства сельского хозяйства.

За 7 потоков «Школа фермера» подготовила свыше 4300 аграриев, которые уже меняют к лучшему сельское хозяйство, создают рабочие места и повышают престиж сельских территорий. Впервые «Школа фермера» открылась в сентябре 2020 года, сейчас на восьмом потоке учатся 1000 человек в 32 регионах.