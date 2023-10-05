РСХБ на «Золотой осени»: нейросеть поможет учиться, жить и работать в агросфере

Россельхозбанк запускает нейросеть помощника для студентов и молодых специалистов на платформе для поиска работы и образования «Я в Агро». Об этом заявила на полях ХХV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» Алена Тузова, заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Правильно написанное резюме – залог успешного приглашения на рабочее интервью, поэтому у многих начинающих специалистов возникают сложности с его созданием. Теперь студентам и молодым кадрам находить работу в сфере АПК станет проще: Россельхозбанк запускает умного помощника , который поможет составить эффективное резюме.

Желающему воспользоваться сервисом достаточно ввести в поле текста информацию о своем рабочем опыте или стажировках, а умный помощник превратит их в развернутое описание и сам предложит варианты формулировок. Например, если соискатель в 3-4 предложениях расскажет о своем опыте, текущей деятельности или даже о теме курсовой работы, после нескольких секунд ожидания нейросеть сформирует список приобретенных рабочих навыков и выполняемых на заданной должности задач. Молодые специалисты смогут продолжить корректировать резюме прямо внутри сервиса или скопировать полученную информацию и изменить её по своему желанию. Более того, пользователи умного помощника будут способны подключить умную ленту и просматривать релевантные вакансии.

С 4 октября 2023 года сервис доступен на сайте в тестовом режиме.

«В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост, оказывая непосредственное влияние на социально-экономическое развитие страны. Однако перед российским АПК стоит важнейшая задача по привлечению молодых талантов для работы в отрасли. «Я в Агро» помогает сориентировать студента или молодого специалиста в море различных сельскохозяйственных профессий, подобрать дополнительные обучающие программы и даже может оказать поддержку в написании резюме. Теперь поиск достойной работы в сфере сельского хозяйства – это не мечта, достижение которой требует долгих лет поисков, а нынешняя реальность», - отметила Алена Тузова, заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

В июле 2022 года Россельхозбанк запустил платформу «Я в Агро» для продвижения аграрного образования и поиска работы в АПК. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Для профессионалов в области АПК на «Я в Агро» доступен сервис по поиску работы во всех 85 субъектах России по направлению АПК и в смежных отраслях. Подобрать вакансии поможет фильтр по региону и населённому пункту, зарплате, опыту и т.д. Кроме того, «Я в Агро» предоставляет информацию о стажировках и сезонных подработках на крупнейших агропредприятиях России с возможностью начать карьеру.