«Только от человека зависит, что мы всё-таки позволим делать нейросетям, а что нет», – заявила руководитель направления региональных продаж ИТ-решений Softline Анна Шадрина. На БРИФ’23 она ответила на вопрос, какие профессии исчезнут первыми благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта.

– Первый признак, когда работа, которую выполняет человек, требует времени и внимания, но практически не требует интеллекта. Вот сюда вступают не совсем нейросети, а программные роботы, которые забирают на себя часть работы.