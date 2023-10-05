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Банк Уралсиб запустил услугу снятия наличных с карт «Мир» в торговых точках

Банк Уралсиб запустил новую услугу для держателей дебетовых карт «Мир» – выдачу наличных в розничных магазинах при совершении покупки:

  • перед совершением покупки на кассе укажите кассиру, что хотели бы получить наличные с карты и назовите необходимую сумму для выдачи*;
  • оплатите покупку на любую сумму с введением ПИН-код для проведения транзакции;
  • после оплаты покупки получите запрошенную сумму наличных, а также чеки, подтверждающие покупку и снятие.

Услуга доступна для держателей любых дебетовых карт «Мир», вне зависимости от типа и тарифного плана. Подробную информацию о карточных продуктах Банка Уралсиб и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Выдача наличных осуществляется при наличии соответствующей технической возможности в торговой точке. Лимит выдачи – не более 5 тысяч рублей единовременно и 30 тысяч рублей в месяц. За услугу взимается комиссия согласно тарифам Банка.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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