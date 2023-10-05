Одним из главных вызовов для российской экономики являются риски, связанные с рынком труда, заявил на БРИФ'23 заместитель руководителя департамента консалтинга Kept Игорь Коротецкий.

– Удастся ли оперативно решить вопросы повышения производительности труда, нехватки квалифицированных кадров. И речь идёт не столько о гуманитариях, экономистах, юристах, сколько об инженерных кадрах. Необходимы серьёзные инвестиции в инженерную школу.

Кроме того, эксперт Kept обратил внимание на ESG-повестку.

– Все в прошлом году, что называется, похоронили «зелёную» повестку. Но при этом инвестиции в альтернативную энергетику превысили 1 трлн долларов США. Что это означает для российской экономики? Что у наших партнёров из дружественных и недружественных стран будет снижаться углеродный след в продукции. И они, скорее всего, захотят компенсировать издержки, потому что их издержки будет выше, чем у нас. Это означает, что нам надо ждать каких-то ограничений на границах для нашей продукции, – резюмировал Игорь Коротецкий.