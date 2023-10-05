Новости

Битва за таланты: найти или вырастить?

Примерно 80 процентов российских компаний испытывают сложности с наймом нужных специалистов. Безработица и индекс хэндхантера (количество резюме на одну вакансию) находятся на рекордно низком уровне. Что делать бизнесу в этих условиях – выращивать свои кадры или переманивать зарплатами? Об этом шла дискуссия на секции БРИФ’23 “Риски развития человеческого капитала”.

<p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p>

БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров

Добавить переменные в уравнение

Директор по персоналу АНО «Платформа НТИ» и АНО «Университет 20.35» Алена Гейдт рассказала о том, как искусственный интеллект может помочь HR-службам в поиске нужных кадров: оценить набор в вузы и спрогнозировать ситуацию на рынке труда через 4-5 лет, выявить ожидания сотрудников внутри компании. А самим сотрудникам – подсказать, как выстроить карьерную траекторию.

– Когда мы выбираем “найти или вырастить”, мы ставим во главу угла работодателя, который принимает решения, но исключаем из уравнения человека. Человек может сам определить: в каком направлении ему развиваться, работать на нескольких работодателей одновременно или занять штатную вакансию. Надо добавить  переменные. Тогда формула “найти или вырастить” может пополниться вариантом “занять”,  – считает Алена Гейд.

<p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p>

БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров

“Пикселизировать” задачи

Тему специалистов “взаймы” раскрыл директор по развитию платформы “Профессионалы 4.0” компании «Газпром нефть» Николай Долгов:.

– В условиях нехватки кадров посмотрите за штат, на “проектных” сотрудников. В России только начинают привлекать специалистов высокой квалификации на периодически возникающие (проектные) задачи. На западе это уже принятая практика, – отметил Николай Долгов.

В России сейчас благоприятные условия для развития подобного подхода: число самозанятых превышает 8 миллионов человек и продолжает расти, количество откликов на проектные задачи, по данным платформы “Профессионалы 4.0” – 11 на одно предложение, что существенно выше “индекса хедхантера”. Но компаниям надо учиться “пикселизировать” такие задачи, выделять их из общего контекста работы.

<p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p>

БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров

Как быть счастливым на работе, или позитивный опыт сотрудника 

Важно посмотреть на опыт сотрудника комплексно по всем направлениям: рабочее пространство, внутренние процессы и, конечно, эмоциональная удовлетворенность.

– Чтобы сформировать позитивный опыт, необходимы не только вложения в дополнительные льготы и «плюшки» – по сути это «адреналиновый укол», который позволяет работодателю лишь на время набрать дополнительные очки в глазах сотрудника. Гораздо важнее, чтобы человеку было комфортно на рабочем месте – выполнять свои основные задачи и общаться с коллегами, – уверена начальник отдела социальных программ ООО «ИНК» Олеся Леонова. – Итоги нашего опроса показывают, что ТОП мотивирующих факторов изменился. На первое место выходят взаимоотношения в команде, удобство процессов, скорость решения вопросов, культура общения и взаимодействия, карьерные перспективы.

<p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p>

БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров

Работать со «сложным» возрастом

Руководитель проектов в АНО «Корпоративная Академия Росатома» Лилия Лебедева указывает на внутренний кадровый резерв - сотрудников “сложного” возраста: от 35- 40 лет до предпенсионного:

– Кадровый  дефицит есть и будет, ситуация долго еще не изменится. Работайте со своим персоналом. Но резерв может находиться не в том возрасте, на который направлены усилия эйчара, – не среди молодых специалистов, а среди людей 35 лет и старше. Надо учиться работать со "сложными" возрастами. Это уже не только мотивация  “за что мне платят”, но и “чем я могу быть полезен миру”.

<p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p>

БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров


<p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум ":
Все материалы сюжета (96)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес