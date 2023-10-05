Битва за таланты: найти или вырастить?

Примерно 80 процентов российских компаний испытывают сложности с наймом нужных специалистов. Безработица и индекс хэндхантера (количество резюме на одну вакансию) находятся на рекордно низком уровне. Что делать бизнесу в этих условиях – выращивать свои кадры или переманивать зарплатами? Об этом шла дискуссия на секции БРИФ’23 “Риски развития человеческого капитала”.

БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров

Добавить переменные в уравнение

Директор по персоналу АНО «Платформа НТИ» и АНО «Университет 20.35» Алена Гейдт рассказала о том, как искусственный интеллект может помочь HR-службам в поиске нужных кадров: оценить набор в вузы и спрогнозировать ситуацию на рынке труда через 4-5 лет, выявить ожидания сотрудников внутри компании. А самим сотрудникам – подсказать, как выстроить карьерную траекторию.

– Когда мы выбираем “найти или вырастить”, мы ставим во главу угла работодателя, который принимает решения, но исключаем из уравнения человека. Человек может сам определить: в каком направлении ему развиваться, работать на нескольких работодателей одновременно или занять штатную вакансию. Надо добавить переменные. Тогда формула “найти или вырастить” может пополниться вариантом “занять”, – считает Алена Гейд.

БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров

“Пикселизировать” задачи

Тему специалистов “взаймы” раскрыл директор по развитию платформы “Профессионалы 4.0” компании «Газпром нефть» Николай Долгов:.

– В условиях нехватки кадров посмотрите за штат, на “проектных” сотрудников. В России только начинают привлекать специалистов высокой квалификации на периодически возникающие (проектные) задачи. На западе это уже принятая практика, – отметил Николай Долгов.

В России сейчас благоприятные условия для развития подобного подхода: число самозанятых превышает 8 миллионов человек и продолжает расти, количество откликов на проектные задачи, по данным платформы “Профессионалы 4.0” – 11 на одно предложение, что существенно выше “индекса хедхантера”. Но компаниям надо учиться “пикселизировать” такие задачи, выделять их из общего контекста работы.

БРИФ’23. Фото: Андрей Фёдоров

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