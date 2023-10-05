Битва за таланты: найти или вырастить?

Примерно 80 процентов российских компаний испытывают сложности с наймом нужных специалистов. Безработица и индекс хэндхантера (количество резюме на одну вакансию) находятся на рекордно низком уровне. Что делать бизнесу в этих условиях – выращивать свои кадры или переманивать зарплатами? Об этом шла дискуссия на секции БРИФ’23 “Риски развития человеческого капитала”.
Добавить переменные в уравнение
Директор по персоналу АНО «Платформа НТИ» и АНО «Университет 20.35» Алена Гейдт рассказала о том, как искусственный интеллект может помочь HR-службам в поиске нужных кадров: оценить набор в вузы и спрогнозировать ситуацию на рынке труда через 4-5 лет, выявить ожидания сотрудников внутри компании. А самим сотрудникам – подсказать, как выстроить карьерную траекторию.
– Когда мы выбираем “найти или вырастить”, мы ставим во главу угла работодателя, который принимает решения, но исключаем из уравнения человека. Человек может сам определить: в каком направлении ему развиваться, работать на нескольких работодателей одновременно или занять штатную вакансию. Надо добавить переменные. Тогда формула “найти или вырастить” может пополниться вариантом “занять”, – считает Алена Гейд.
“Пикселизировать” задачи
Тему специалистов “взаймы” раскрыл директор по развитию платформы “Профессионалы 4.0” компании «Газпром нефть» Николай Долгов:.
– В условиях нехватки кадров посмотрите за штат, на “проектных” сотрудников. В России только начинают привлекать специалистов высокой квалификации на периодически возникающие (проектные) задачи. На западе это уже принятая практика, – отметил Николай Долгов.
В России сейчас благоприятные условия для развития подобного подхода: число самозанятых превышает 8 миллионов человек и продолжает расти, количество откликов на проектные задачи, по данным платформы “Профессионалы 4.0” – 11 на одно предложение, что существенно выше “индекса хедхантера”. Но компаниям надо учиться “пикселизировать” такие задачи, выделять их из общего контекста работы.
Как быть счастливым на работе, или позитивный опыт сотрудника
Важно посмотреть на опыт сотрудника комплексно по всем направлениям: рабочее пространство, внутренние процессы и, конечно, эмоциональная удовлетворенность.
– Чтобы сформировать позитивный опыт, необходимы не только вложения в дополнительные льготы и «плюшки» – по сути это «адреналиновый укол», который позволяет работодателю лишь на время набрать дополнительные очки в глазах сотрудника. Гораздо важнее, чтобы человеку было комфортно на рабочем месте – выполнять свои основные задачи и общаться с коллегами, – уверена начальник отдела социальных программ ООО «ИНК» Олеся Леонова. – Итоги нашего опроса показывают, что ТОП мотивирующих факторов изменился. На первое место выходят взаимоотношения в команде, удобство процессов, скорость решения вопросов, культура общения и взаимодействия, карьерные перспективы.
Работать со «сложным» возрастом
Руководитель проектов в АНО «Корпоративная Академия Росатома» Лилия Лебедева указывает на внутренний кадровый резерв - сотрудников “сложного” возраста: от 35- 40 лет до предпенсионного:
– Кадровый дефицит есть и будет, ситуация долго еще не изменится. Работайте со своим персоналом. Но резерв может находиться не в том возрасте, на который направлены усилия эйчара, – не среди молодых специалистов, а среди людей 35 лет и старше. Надо учиться работать со "сложными" возрастами. Это уже не только мотивация “за что мне платят”, но и “чем я могу быть полезен миру”.