«Мы готовы делиться своей экспертизой»

Крупный бизнес региона готов сформировать единый каталог существующих корпоративных курсов и открыть к нему доступ преподавателям вузов и колледжей для повышения их квалификации. Такая идея родилась на БРИФ’23 в дискуссионном клубе “Стратегия взаимодействия высшего и среднего образования с бизнесом”.

Похожий опыт работы – не только со студентами, но и с профессорско-преподавательским составом – есть у многих корпораций.

От уровня преподавателя зависит вовлеченность студента

СБЕР проводит для преподавателей зимнюю и летнюю школы по развитию методологических компетенций и цифровых навыков.

– Этот проект длится третий год. Мы рассылаем приглашения в вузы и ссузы, и готовы делиться той экспертизой, которая у нас есть, – пояснила директор по персоналу Байкальского банка ПАО Сбербанк Елена Хохрякова.

Своими компетенциями делится и Иркутская нефтяная компания. Компания проводит стажировки для преподавателей ИГУ и ИрНИТУ, чтобы поддерживать актуальность их представлений о современном производстве.

– Это очень важный кейс для нас, поскольку от квалификации преподавателя зависит подготовка студентов и их вовлеченность – главный критерий успеха. У нас есть проект “Открытый университет” – корпоративные курсы, открытые не только для своих сотрудников, но и для наших партнеров. Мы готовы направить в вузы каталог наших курсов и приглашать профессорско-преподавательский состав на наши открытые мероприятия, – сообщила директор департамента управления кадровым потенциалом ИНК Виктория Илюхина.

Кроме того, ИНК работает с Министерством образования Иркутской области над совместной стратегией развития среднего профессионального образования.

Обучение на реальных задачах

Вовлеченность студентов в профессию напрямую зависит и от возможности погружать в реальные производственные задачи. Ректор ИрНИТУ Михаил Корняков рассказал о проекте “вуз-завод” – совмещении студентами вахтовой работы на объектах ИНК с учебой – который университет разработал совместно с Иркутской нефтяной компанией:

– Студенты часть учебного года проводят на вахте, потом возвращаются и продолжают обучение. Но поскольку они отстают от тех, кто учится непрерывно, то получают возможность заниматься с преподавателями по индивидуальному графику.

Похожую систему разрабатывает Агентство стратегических инициатив (АСИ) для заведений среднего профессионального образования. Директор проектов практики развития компетенций дивизиона “Кадровый потенциал” АСИ Алексей Троцак рассказал о создании модели «Колледж-завод», которую агентство предлагает внедрить в систему ссузов на законодательном уровне.

– Университеты сегодня могут создавать инновационные предприятия и получать прибыль по итогам их деятельности. У колледжей нет пока такой возможности законодательно - правовой механизм существует, но методологически не отработан, – пояснил Троцак.