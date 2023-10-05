Награды вручил губернатор Игорь Кобзев 40 педагогам Приангарья в День учителя

Профессиональный праздник стал ключевым событием большой учительской недели, которая проходит по всей стране со 2 по 8 октября.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Год педагога и наставника дал возможность обществу по-новому взглянуть на современного педагога, на те возможности, которые открываются для представителей вашей профессии в профессиональном росте и саморазвитии благодаря национальному проекту «Образование». Престиж Учителя по-прежнему высок, и его мнение, его жизненная позиция – это ориентиры, в которых нуждается подрастающее поколение, – сказал Игорь Кобзев, приветствуя учителей.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов сообщил, что в профессиональное педагогическое сообщество Иркутской области насчитывает почти 50 тысяч работников. Более 24 тысяч из них – учителя школ, а еще – педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов, преподаватели колледжей и техникумов, управленческие команды образовательных организаций.

– Дни Большой учительской недели во всех муниципалитетах Приангарья насыщены торжественными мероприятиями, проходят награждения педагогов и чествование ветеранов педагогического труда, праздничные концерты и встречи глав муниципальных администраций с представителями учительской общественности. Уверен, это станет ежегодной доброй традицией в нашем регионе, ведь нам есть чем гордиться: в региональной системе образования трудятся профессионалы своего дела, в том числе более 60 педагогических династий, – отметил Максим Парфенов.

Напомним, с начала 2023 года около трехсот работников сферы образования получили региональные награды, до конца года педагога и наставника награды Иркутской области получат более полутысячи человек. Кроме того, порядка одной тысячи представителей различных категорий педработников Иркутской области будут награждены ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации.