Начинающие предприниматели получат 3000 рублей при открытии первого расчетного счета в Сбере

Предприниматели (в статусе ИП или ООО) Иркутской области, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия) и Бурятия могут получить 3 000 рублей, если впервые зарегистрируют свой бизнес и откроют первый счет в Сбере.

Чтобы получить денежное вознаграждение, необходимо открыть расчетный счет в Сбере до 30 ноября, но не позднее 60 дней со дня регистрации юридического лица. Денежные средства перечисляются клиенту в течение пяти рабочих дней с момента открытия расчетного счета.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Мы поддерживаем клиентов в намерении быть независимыми, зарабатывать, занимаясь любимым делом, и выражаем благодарность за выбор Сбера, как основного банка. Приглашаем открыть свой первый расчетный счет в нашем банке именно сейчас, при этом не важно, где зарегистрирован сам бизнес».

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