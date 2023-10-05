Не фонтанами едиными, или как компании развивают территории

Каждый четвертый россиянин планирует переезд в другой город на ПМЖ: кого-то привлекает климат, а кто-то готов уехать ради высокой зарплаты и комфортной жизни. В условиях кадрового дефицита проблема внутренней миграции становится мощным вызовом для компаний. Как удержать специалистов в городах? На какие преобразования направить социальные инвестиции? Эти вопросы обсудили на секции «Взаимодействие с территориями присутствия» в рамках БРИФ’23.

Фото: Андрей Фёдоров

«Качество жизни – один из ключевых факторов внутренней миграции населения», – убеждена Далия Сафиуллина, Kept. Эксперт привела в пример Усть-Кут, где сегодня есть проблемы с ЖКХ, благоустройством, «социалкой» (в том числе – дефицит кадров и отсутствие качественного образования). У города, где ИНК сейчас развивает мощный газовый проект, есть два сценария развития – комфортный вахтовый город или город для семейной жизни. Независимо от того, какой из них будет выбран, важно развивать территорию комплексно.

Разнообразный досуг, современная инфраструктура, безопасность, экономическое благосостояние, комфортная городская среда, транспортная доступность – ключевые факторы, которые помогут привлечь и удержать людей на территории. «Не всегда большие вложения гарантируют 100% выхлоп, – добавила Далия. – Наибольший эффект дают три направления: точечные мероприятия, долгосрочные проекты и якорные преобразования – формирование самоподдерживающейся культурной среды на основе локальной идентичности».

«Несколько лет назад ключевым предметом конкуренции регионов были деньги, инвестиции, сейчас – человеческий капитал», – продолжила тему Екатерина Верещагина, Стратеджиком. По ее словам, конкурировать важно не только за квалифицированные кадры, обеспечивающие работу предприятия, но и за другие целевые группы. «Специалисты из других регионов, переезжая, нуждаются в комфортной городской среде, культурной повестке. Это невозможно реализовать без творческой прослойки, без эффективного предпринимательского сообщества. Важно, чтобы и молодежь видела свое будущее на территории».

По словам Екатерины, роль социальных инвестиций крупного бизнеса сегодня меняется. «Если раньше их воспринимали как способ «затыкания дыр», подстраховки в реализации госпрограмм, то сейчас это инструмент устойчивого развития территории. У бизнеса есть ресурсы для долгосрочных и масштабных вложений, ориентация на достижение результата, а главное – бизнес как никто другой способен привносить и апробировать инновационные подходы и методики».

Фото: Андрей Фёдоров

Ирина Бахтина, РУСАЛ, рассказала участникам форума о той, методике, которую применяет компания для оценки своих социальных инвестиций. Индекс устойчивого развития городов включает 12 параметров. «Три столпа нашего индекса – среда, потенциал, ценности. Это ни в коем случае не рейтинг, а диагностика, «градусник», который помогает оценить города присутствия компании, чтобы у жителей была комфортная среда, общение, доверие».

Ирина призвала активнее вовлекать жителей в процессы изменений. По ее мнению, можно сколько угодно строить великолепные парки и фонтаны, но их будут разрушать, если местное население не будет принимать участие в формировании инфраструктуры и наполнении ее смыслами. «Муниципальные власти, с которыми чаще всего советуются компании, инвестируя в развитие территории, – это далеко не все жители. Вовлекайте местные сообщества!».

Фото: Андрей Фёдоров

КЕЙС «Тобольск настоящий»

Как СИБУР изменил жизнь моногорода

Тобольск – моногород, в котором живут около 100 тысяч человек. Развитие производства потребовало привлечь новые кадры. Люди начали приезжать семьями – нагрузка на социальную инфраструктуру и требования к ней значительно выросли. Для комплексного развития территории СИБУР запустил программу социальных инвестиций «Формула хороших дел», разработанную вместе с правительством региона, администрацией города и жителями.

Екатерина Верещагина, Стратеджиком, рассказала, что в городе успешно реализуется программа «Тобольск настоящий», включающая включает развитие среды, благоустройство, реконструкцию исторической части города; построен новый аэропорт; проводятся фестивали и другие культурные события; разработан бренд города.

Результаты этой работы впечатляют. Вот несколько цифр:

45+ новых инфраструктурных проектов создано;

новых инфраструктурных проектов создано; 153 социальных инициативы жителей реализовано;

социальных инициативы жителей реализовано; 4 млрд рублей привлечено дополнительно из бюджетов всех уровней;

млрд рублей привлечено дополнительно из бюджетов всех уровней; 6 место занимает Тобольск в рейтинге Минстроя (с 65 места);

место занимает Тобольск в рейтинге Минстроя (с 65 места); 40% молодежи (до 24 лет) хотят остаться в городе.

«Городской курорт»

Жители Магнитогорска, благодаря масштабному инфраструктурному проекту ПАО «ММК», могут посетить настоящий курорт в своем городе – центр «Притяжение» уже раскинулся на 123 га. Территория насыщена самыми разными функциональными зонами: здесь есть и видовой холм, и озеро, и пляж, и мост, и большая сцена, не говоря уже о спортивных и детских площадках. Но и это не предел, в планах – построить термальный комплекс, уникальный фонтан, летающий кинотеатр, отель, океанариум, музейно-образовательный комплекс, а еще – демонстрировать процесс рождения металла из руды на центральной площади. Результатом проекта станет создание более 1,5 тыс. рабочих мест, а если более глобально, то придание индустриальному городу статуса культурного и образовательного центра, повышение деловой и туристической активности, уменьшение оттока работоспособного населения.

«Работать с тем, что есть, а не ждать инфраструктуры»

Такой подход взяло на вооружение Агентство развития Мончегорска – моногорода в сердце Кольского полуострова, окруженного красивейшими озерами. Креативная команда помогает бизнесу создавать условия для роста экономики и улучшения качества жизни. За два года охватили более 100 млн человек, увеличили средний чек туриста в полтора раза, привлекли в бюджет 25 млн рублей инвестиций от проведения фестиваля и запустили молодежное реалити-шоу. В итоге Мончегорск, где туризм вообще не был развит, пошел в ТОП-5 турнаправлений Мурманской области.

Секреты успеха:

- слаженная профессиональная и мобильная команда с предпринимательским (проактивным) мышлением;

- сформированная система: четкая цепочка коммуникаций между бизнесом, агентством, государством и людьми;

- глубинные интервью и анализ рынка на старте;

- и, наконец, принцип, о котором мы сказали в начале, - «работать с тем, что есть, а не ждать строительства инфраструктуры, последняя – вопрос времени».