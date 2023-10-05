Новый корпус начальных классов средней школы №57 открыли в Иркутске

Мероприятие приурочили ко Дню учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Этот День учителя вам наверняка запомнится особо. Во-первых, мы отмечаем его в Год педагога и наставника как главное событие Большой учительской недели, все мероприятия которой направлены на повышение престижа профессии педагога как на одну из ключевых задач национального проекта «Образование». И, конечно, этот день войдет в историю средней школы № 57 города Иркутска как день знакомства с новым зданием, построенным в рамках национального проекта «Образование» для того, чтобы в нем учились самые маленькие – ученики начальных классов, – обратился Игорь Кобзев к коллективу школы.

Основанная в 1995 году средняя общеобразовательная школа №57 – одна из самых крупных общеобразовательных организаций областного центра. Здесь обучается более 2,4 тыс. детей, из них более 900 учащихся начальной школы, поэтому потребность в расширении площадей образовательной организации была высока. Новое здание рассчитано на 500 мест.

Возведение пристроя к основному зданию школы по ул. Ярославского, 380, для размещения в нем 1-4 классов началось в 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На эти цели было израсходовано около 500 млн рублей.

Директор школы Юлия Кудашкина рассказала, что помещения нового корпуса оборудованы по самым высоким стандартам, здесь имеются образовательные пространства для обучения и воспитания: кабинеты логопеда, педагога-психолога и сенсорная комната, кабинет проектно-исследовательской деятельности, включающий в себя цифровые лаборатории, робототехнику и полидроны на базе мобильного компьютерного класса, мульт-студия «3D облако», есть кабинет хореографии.

– Учебные кабинеты оснащены по последнему слову техники, созданы локации для воспитательной и внеурочной деятельности в рамках ученического самоуправления – центр детских инициатив и информационно-библиотечный центр, – прокомментировала Юлия Кудашкина.

Директор рассказала, что в школе активно работает совет школы, штаб родительского контроля, общешкольный родительский комитет. Среди педагогического коллектива (132 педагога) – победители и призеры конкурсов педагогического мастерства. Высоких результатов добиваются и их ученики. Одиннадцатиклассница Елена Высотина стала в прошлом году одним из победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Губернатор Игорь Кобзев встретился также с представителями педагогической общественности Иркутска. В ходе диалога было отмечено, что на территории региона в прошлом году завершилось строительство 7 школ на 4419 мест, в 2023 году начали работу две школы общей наполняемостью 547 мест, строительство которых финансировалось из средств регионального бюджета – это школа на 352 места в Зиме, школа на 195 мест пос. Большой Луг Шелеховского района.

– Сегодня открылся образовательный комплекс в поселке Соцгородок Нижнеилимского района, который состоит из школы на 60 мест и детского сада на 20. Здание образовательной организации построено по областной госпрограмме «Развитие образования» и включено в национальный проект «Образование». На его возведение было выделено более 400 млн рублей из регионального и местного бюджетов, – сообщил Игорь Кобзев.

Вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым губернатор Игорь Кобзев вручил учителям награды, в том числе региональный знак «Почетный наставник в сфере образования Иркутской области».