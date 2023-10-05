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«У вас есть один час» – на БРИФе обсудили, как управлять репутационными рисками (видео)

Как показывает опыт, многие бизнесы не задумываются об управлении репутационными рисками,  пока не подвергнутся информационным атакам. В День партнёра на БРИФе Сбербанк провёл деловую игру «Репутационный кризис».

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– Тема становится всё более актуальной, – рассказала управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк Юлия Кальвина. –  Сейчас существует много изданий, много возможностей для перепечатывания новостей. В случае, если реализуется какой-то негативный сценарий, а у компании нет алгоритма реагирования, не ведётся мониторинг и анализ информационного поля, если в течение часа компания не приняла правильные решения, то будет очень сложно остановить эту волну,  она смоет вас как цунами.

Формат деловой игры позволил предпринимателям не просто прослушать лекцию, а симулировать ситуацию и почувствовать себя в роли той компании, которая подвергается информационной атаке. Как показала игра, поддерживать безукоризненную репутацию не так просто.

– Мы рассказали бизнесу, какие риски существуют и как свести их к минимуму. Сбер готов делиться своей экспертизой, – подчеркнула Юлия Кальвина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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