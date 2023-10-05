70% российских семей ведут общий бюджет

В большинстве российских семей (68%) работают оба партнера и примерно столько же ведут общий семейный бюджет (70%), выяснили в ходе опроса* СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» (обе компании входят в группу ВТБ). В каждой четвертой паре (27%) с общим бюджетом за управление деньгами отвечает мужчина. 22% респондентов ответили, что распоряжаются финансами совместно со своей второй половинкой, почти столько же (21%) сообщили, что в их семье финансами заведует женщина. Четверть опрошенных (24%) вкладывают в семейный бюджет только часть зарплаты, а оставшиеся деньги тратят по собственному усмотрению. И лишь в 6% семей каждый из партнеров распоряжается своим доходом отдельно.

Две трети респондентов (66%) целенаправленно заботятся о формировании сбережений в семейном бюджете и только 10% не считают нужным копить. Четверть (24%) пытаются формировать капитал, но у них не получается. Из тех, кто откладывает деньги, 51% стараются делать это по мере возможности, и только 15% - регулярно с каждой зарплаты. Те, у кого не получается копить чаще всего объясняют это постоянными неожиданными тратами (32%), расходами на развлечения (20%) и погашение кредитов (19%).

Дополнительный анализ сберегателей показал, что около половины из них (45%) откладывают от 10 до 20% месячных доходов. Треть (31%) – до 10%, каждый шестой (16%) – от 20 до 30%, а каждый двенадцатый (8%) – более 30%.

При этом большинство (62%) из тех, кто откладывает деньги, делают это с использованием различных финансовых инструментов. Большинство опрошенных (42,5%) указали (можно было выбрать более одного варианта ответа), что размещают деньги на банковском депозите или накопительном счете, 7,5% вкладывают в продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни и столько же в ценные бумаги, 2,5% инвестируют в недвижимость и практически столько же (2%) - в драгоценные металлы. Однако 38% сберегателей пока не готовы размещать деньги в финансовые инструменты, они откладывают часть регулярных доходов наличными и хранят их «под матрасом».

В результате опроса также выяснилось, что одной из важных составляющих приумножения накоплений россияне считают сокращение трат. Большинство респондентов (71%) следят за своими расходами: 35% отмечают, что им важно, чтобы расходы не превышали доходы, каждый пятый (20%) ежемесячно сверяется, сколько денег ушло на крупные траты, каждый шестой (16%) контролирует все свои расходы.

Чаще всего россияне копят на крупные цели. Среди множества вариантов ответа респонденты указали, что откладывают деньги на покупку квартиры, загородного дома или дачи (19%), приобретение машины (17%), на образование ребенка (16%), а также просто на непредвиденные обстоятельства (16%). Также респонденты делают сбережения, чтобы потратить их на ремонт квартиры или загородного дома (16%).

«Отрадно, что большинство российских семей следят за своими расходами, а также заботятся о формировании сбережений. Чтобы этот процесс был более эффективным, нужно выбрать подходящие финансовые инструменты, а для этого необходимо ориентироваться, прежде всего, на сроки и крупные финансовые цели. Поэтому для покрытия текущих непредвиденных расходов подойдут ликвидные инструменты, например, депозит или накопительный счет. Более долгосрочные цели лучше достигать при помощи других финансовых инструментов, в том числе страховых, которые обеспечивают необходимую финансовую защиту на пути к достижению запланированных целей и инвестиционных, тщательно оценивая их риски, напрямую связанные с доходностью», – говорит заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.