10 млн клиентов Сбера подключили цифровой профиль, чтобы быстрее получать услуги банка

Уже 10 млн клиентов Сбера поделились с банком своими данными с портала Госуслуг через совместный сервис Минцифры и Банка России «Цифровой профиль гражданина». Теперь им больше не нужно вводить информацию вручную, чтобы получить, например, кредит или выплаты по страховке. Все формы заполняются автоматически сведениями с портала Госуслуг.

В итоге Сбер автоматически «подтянет» из них нужную информацию для предзаполнения заявлений на подключение банковских услуг. Это удобно, если нужно подтвердить доход и занятость при оформлении потребкредита и ипотеки, рассчитать будущую пенсию, заказать справку о назначенной пенсии, оформить страховые выплаты, заполнить профиль в СберБанк Онлайн и так далее. Сегодня клиенты Сбера используют Цифровой профиль в 15 банковских процессах.

«Сервис Минцифры ʺЦифровой профиль гражданинаʺ был запущен чуть более трёх лет назад, и его польза сегодня очевидна всем. Согласие на передачу данных из Госуслуг в банк дали 10 млн наших клиентов, а в целом по стране таких согласий — 42 млн. Так что почти каждый четвёртый пользователь сервиса в России — это клиент Сбера. В общей сложности наши клиенты уже сэкономили тысячи часов на оформлении документов благодаря этому сервису», — Пётр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка.