Банк «Открытие» кредитует автодилеров на покупку автомобилей у производителей дружественных стран

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) запустил программу «Мультибренд с авансом» для кредитования дилеров на покупку автомобилей у производителей в дружественных государствах.

Целевая программа финансирования дилеров путем предоставления возобновляемых кредитных линий дает возможность приобретать автомобили на заводах-изготовителях в дружественных странах с целью их дальнейшей реализации в автосалонах на территории России.

Срок действия лимита финансирования 18 месяцев, период выборки лимита — 12 месяцев, срок транша на приобретение автомобиля – 181 календарный день с даты выдачи. Процентная ставка и сумма лимита определяются индивидуально и зависят от финансовых показателей заемщика. В рамках кредитной программы для клиентов предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — на 181 календарный день с даты выдачи транша либо в течение пяти календарных дней с даты реализации третьим лицам автомобиля, на приобретение которого был предоставлен транш. Возможно досрочное погашение транша без комиссий.

Дилер самостоятельно, в размере 20% стоимости транспортного средства авансирует его производство в дружественной стране.

После того, как собранному автомобилю будет присвоен VIN-код, банк «Открытие» предоставляет дилеру кредит на оплату оставшейся части машины (80%). Когда транспортное средство пройдет таможенные процедуры и на него будет получен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), банк направляет уведомление о залоге автомобиля в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и снижает процентную ставку по соответствующему траншу. Залог в пользу банка прекращается после полного погашения транша.

«Большинство банков не готовы выдавать автокредиты на приобретение новых автомобилей за пределами России. При этом доля ввезенных на частных лиц машин снизилась в августе с 83% до 78%, тогда как доля импортированных юрлицами авто выросла на треть (+32%). Новая программа позволяет профинансировать полную стоимость автомобиля на этапе его производства за границей», — отметила Анна Гордеева, начальник управления по работе с корпоративными клиентами автобизнеса банка «Открытие».