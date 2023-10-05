Праздник чтения «День Ч» пройдет в Иркутске и Усть-Куте 10-13 октября при поддержке ИНК

Осенний праздник чтения «День Ч» состоится в Иркутске и Усть-Куте 10-13 октября. Генеральным партнером мероприятия выступает Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Откроет программу «Дня Ч» 10 октября семейный мастер-класс «Посиделки в баре “Сучок”» по книге писателя Анны Старобинец «Зверский детектив». Также в этот день в Центре современного искусства «Огонь» пройдет читательское занятие от заведующей сектором культурных проектов БЦ «Охта» ЦГБ им. В.В. Маяковского из Санкт-Петербурга Александры Заспа.

11 октября в ТВЦ «Галерея Revолюция» писатель из Москвы, автор книг для детей и подростков Тамара Михеева проведет творческую встречу. Эксперты «Дня Ч» организуют лекции, мастер-классы и для библиотекарей региона на II Фестивале детских библиотек Приангарья «Новый формат детской библиотеки».

13 октября праздник чтения состоится в Усть-Куте. Там запланированы семинары для школьников и педагогов-словесников в РКДЦ «Магистраль», творческие встречи в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке, открытие выставки «Веселые картинки Саяны Хомоновой». Кроме лекций, мастер-классов, эксперты представят книжные новинки.

Также на осеннем празднике чтения будет презентован сборник комиксов «Большая маленькая Лена». Его создали на основе сочинений усть-кутских школьников по итогам конкурса молодежного совета ИНК.