Вышла в свет Газета Дело за октябрь 2023 года

Главная тема номера – будущее Байкальска: как изменится бывшая площадка БЦБК, какие возможности для инвесторов есть уже сейчас и что сдерживает развитие бизнеса в бывшем моногороде? Своеобразным продолжением этой темы можно назвать обмен мнениями иркутских представителей индустрии гостеприимства об итогах летнего туристического сезона 2023 года, высказанными накануне форума «Время отдыхать на Байкале!» Кроме этого в октябрьском выпуске – статьи о привлекательности иркутской загородной недвижимости, о новинках китайского автопрома на региональном рынке, о трендах в интернет-торговле, а также о том, как бороться с хейтерами, троллями и неудобными вопросами в обычной жизни. В соцсетях и бизнесе.
Город с будущим. Антон Григоров – о новой жизни Байкальска
Антон Григоров, генеральный директор БАЙКАЛ.ЦЕНТР, любит и знает Байкал не только как турист, но и как житель: с 2016 года он прописан в Листвянке. Скоро у Антона появится новая прописка – в первом современном деревянном доме в Байкальске. Строительство экогорода – одно из направлений масштабного мастер-плана, реализацией которого занимается БАЙКАЛ.ЦЕНТР (дочерняя структура ВЭБ.РФ). Как изменится бывшая площадка БЦБК? Какие возможности для инвесторов есть уже сейчас? И что сдерживает развитие бизнеса в бывшем моногороде?
Как бороться с троллями, хейтерами и неудобными вопросами? Иркутским бизнесменам рассказали об эффективных коммуникациях
«Каждому из нас хоть раз в жизни задавали неудобные вопросы. Как научиться реагировать на них так, чтобы не испортить отношения с собеседником, а выстроить эффективную коммуникацию?», – такими словами управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина анонсировала интерактивную лекцию «10 способов задавать вопросы и отвечать на неудобные». Мероприятие, организованное иркутским Сбером для регионального бизнеса, прошло на площадке Лиги предпринимателей «Бизнес в теме». Своими знаниями с иркутянами поделилась Светлана Иконникова – медиаэксперт, главный тренер онлайн–школы Нины Зверевой, преподаватель Высшей школы экономики. Газета Дело записала основные тезисы её выступления.
Из Москвы – в «Горизонт». Как молодая семья переехала в Иркутск и почему решила жить в пригороде
История семьи Черняевых-Михеевых идет вразрез с общим трендом: в то время как молодежь массово перебирается в столицу, Сергей и Мария, напротив, сменили шумную и суетную Москву на Иркутск. Открыли студию красоты NEST в Октябрьском районе, купили квартиру в поселке «Горизонт» на Байкальском тракте – и теперь наслаждаются компактностью города и красотой пригорода. О тяге к природному и естественному в жизни и бизнесе – в нашем материале.
«Машина должна работать, как самолёт в авиакомпании»
Авторынок Приангарья бьёт рекорды по спросу на китайские автомобили. Эксперты отмечают, что у этого тренда есть несколько объективных причин, в том числе – уникальные торговые предложения от дилеров брендов из Поднебесной. Так, дилерский центр «Chery Кузьмиха» предлагает особые сервисные условия клиентам b2b при покупке седана бизнес-класса Arrizo 8. Нашему изданию о наполнении пакета услуг рассказал генеральный директор ГК «Кузьмиха» Александр Исайченко.
Ярко, впечатляюще, на позитиве. В Иркутске прошла презентация новой модели премиального бренда EXEED
В начале сентября EXEED Центр Кузьмиха презентовал иркутянам новую модель премиального бренда EXEED – полноприводное кросс-купе RX. Яркое и впечатляющее – как сам автомобиль – мероприятие прошло в самом центре Иркутска на площадке нового ресторана «BUTIN гриль и ребра», соединив в себе хайтек и старину, огонь и LED. «Мы постарались сделать презентацию как некое событие, которое подарит людям позитивные эмоции, позволит начать осень в хорошем настроении», – сказал Газете Дело директор по маркетингу ГК «Кузьмиха» Александр Цветков. И судя по отзывам гостей, задумка организаторов реализовалась в полной мере.
Высокие ставки – надолго
15 сентября Банк России повысил ключевую ставку сразу на сто базисных пунктов – до 13% годовых. Решение регулятор сопроводил жесткой риторикой, не исключив дальнейшего повышения. Событие всколыхнуло весь рынок недвижимости: и тех, кто строит дома, и тех, кто покупает квартиры. Иркутские эксперты прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Высокий туристический сезон-2023 был не хуже, а по некоторым показателям даже лучше, чем в 2022 году, единодушно утверждают эксперты и участники индустрии гостеприимства Иркутской области. Активный интерес к региону сохраняется, поток туристов не падает, более того, нагрузка в отелях и в Иркутске, и на Байкале выросла на 15-20%. Тем не менее, проблемы в отрасли остаются, и о них, в частности, пойдёт речь на традиционном туристическом форуме «Время отдыхать на Байкале!», который состоится 12-14 октября. Накануне этого события Газета Дело обсудила специфику и проблематику регионального рынка туристических услуг с представителями профессионального сообщества.
В этом году деловая активность в Иркутске заметно выросла: стало больше выставок, конференций, презентаций. К тому же не только локальный бизнес, но и компании из других регионов России стали выбирать Байкал для своих корпоративных мероприятий. Это не просто увеличивает спрос на качественное выездное обслуживание, но и задает новые тренды, считает Инга Мунина, основатель компании «Аврора Кейтеринг».
Мекка для ритейлеров. Как иркутские предприниматели осваивают маркетплейсы
Россия стала абсолютным лидером в мире по темпам прироста интернет-торговли. Как показало совместное исследование банка «Точка», маркетинговой платформы Calltouch и рекрутинговой компании HH.ru, за полгода продажи предприятий в интернете выросли на 63%. Главная причина – развитие маркетплейсов и массовый уход покупателя в этот сегмент. В Иркутске тренд e-commerce также набирает обороты: прилавки в ТЦ пустеют, главная торговля идет онлайн. Опытный ритейлер одежды Елена Савенкова рассказала, как помогает коллегам осваивать маркетплейсы.
ВТБ: в сентябре продажи ипотеки в России достигли рекордных 900 млрд рублей
По оценке ВТБ, в сентябре выдачи жилищных кредитов на рынке составят около 900 млрд рублей.
Эн+ продолжает строительство теплового луча в предместье Рабочее в Иркутске
Он соединит район с Ново-Иркутской ТЭЦ. С конца августа специалисты работают на первом этапе проекта в районе улицы Ядринцева.
Купить билеты на экскурсию по Байкалу и Ангаре теперь можно в Сбербанке
По адресу г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10 теперь можно приобрести билеты на регулярные рейсы и экскурсии по Байкалу и Ангаре. Об этом рассказали в ГОСБ Иркутское-Отделение.
Торжественная установка закладного камня - символа строительства нового жилого комплекса «Квартал Онегин» - состоялась в Иркутске, на пересечении улиц Пушкина, Шмидта и Профсоюзной. Строительство многоэтажного дома ведет ООО Специализированный застройщик «КСИ-СТРОЙ». Байкальский банк Сбербанка выступил финансовым партнером проекта - для ЖК «Квартал Онегин» открыта кредитная линия на сумму 2 млрд рублей.
ИНК проводит набор студентов вузов и ссузов в корпоративные группы
Иркутская нефтяная компания проводит набор студентов в корпоративные группы. В этом году по данной программе смогут впервые обучиться и трудоустроиться студенты средних специальных учебных заведений.
Дискаунтер «ХлебСоль» увеличил ассортимент на 20%
Сеть «ХлебСоль», входящая в состав ГК «Слата», работает в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия.
Строительство жилого квартала начал РУСАЛ в Шелехове
Накануне на площадке будущего микрорайона в Шелехове прошло выездное совещание директора Иркутского алюминиевого завода с главой города Шелехова и мэром Шелеховского района. Стороны обсудили планы по дальнейшему взаимодействию.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 29.09.2023 г. (тыс. руб./кв. м)
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 29.09.2023 г. (тыс. руб./кв. м)
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 29.09.2023 г. (тыс. руб./кв. м)
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
Уведомление о созыве внеочередного собрания ЗАО «Восточно-Сибирский трест инженерно-строительных изысканий»
В соответствии с Уставом ЗАО «ВостСибТИСИЗ» сообщить акционерам о проведении внеочередного собрания ЗАО «ВостСибТИСИЗ» путем опубликования сообщения в газете «Дело».