Вышла в свет Газета Дело за октябрь 2023 года

Главная тема номера – будущее Байкальска: как изменится бывшая площадка БЦБК, какие возможности для инвесторов есть уже сейчас и что сдерживает развитие бизнеса в бывшем моногороде? Своеобразным продолжением этой темы можно назвать обмен мнениями иркутских представителей индустрии гостеприимства об итогах летнего туристического сезона 2023 года, высказанными накануне форума «Время отдыхать на Байкале!» Кроме этого в октябрьском выпуске – статьи о привлекательности иркутской загородной недвижимости, о новинках китайского автопрома на региональном рынке, о трендах в интернет-торговле, а также о том, как бороться с хейтерами, троллями и неудобными вопросами в обычной жизни. В соцсетях и бизнесе.

Антон Григоров, генеральный директор БАЙКАЛ.ЦЕНТР, любит и знает Байкал не только как турист, но и как житель: с 2016 года он прописан в Листвянке. Скоро у Антона появится новая прописка – в первом современном деревянном доме в Байкальске. Строительство экогорода – одно из направлений масштабного мастер-плана, реализацией которого занимается БАЙКАЛ.ЦЕНТР (дочерняя структура ВЭБ.РФ). Как изменится бывшая площадка БЦБК? Какие возможности для инвесторов есть уже сейчас? И что сдерживает развитие бизнеса в бывшем моногороде?

«Каждому из нас хоть раз в жизни задавали неудобные вопросы. Как научиться реагировать на них так, чтобы не испортить отношения с собеседником, а выстроить эффективную коммуникацию?», – такими словами управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина анонсировала интерактивную лекцию «10 способов задавать вопросы и отвечать на неудобные». Мероприятие, организованное иркутским Сбером для регионального бизнеса, прошло на площадке Лиги предпринимателей «Бизнес в теме». Своими знаниями с иркутянами поделилась Светлана Иконникова – медиаэксперт, главный тренер онлайн–школы Нины Зверевой, преподаватель Высшей школы экономики. Газета Дело записала основные тезисы её выступления.