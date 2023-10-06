Рекорд по сокращению площади квартир обновился в России

За пять лет размер жилья уменьшился на 25%, сообщили «Известиям» представители отрасли.

В крупных городах России обновился рекорд по сокращению площади квартир в новостройках. Например, в Москве этот показатель за последние пять лет упал на 23,4%, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум». В Санкт-Петербурге только за последний год метраж сократился на 10%, в Ленинградской области – на 15%, рассказала исполнительный директор «НДВ Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева.

За пять лет площадь квартир в крупных городах сократилась в среднем на 7-18%, сказал руководитель «Циан.Аналитики» (крупнейшая площадка по продаже квартир в России) Алексей Попов.

– Тенденция снижения метража, действительно, наблюдается, – согласен управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. – За год средняя площадь в новостройках столицы сократилась примерно на 6-7 кв. м.

Самая маленькая квартира на столичном рынке в этом году – это апартаменты площадью менее 5 кв. м, выяснили ранее «Известия».

По сравнению с прошлым годом количество квартир площадью до 30 кв. м в новостройках России выросло на 11,5%, при этом общий объем предложения за аналогичный период увеличился на 8,5%, добавила замдиректора компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

Напомним, что ранее аналитики федерального портала «Мир квартир» выяснили, как изменились цены на новостройки в третьем квартале 2023 года: они исследовали данные в 70 городах России. Подробности сообщаются в результатах на сайте.

По данным организации, средняя цена на квартиры поднялась в 62 городах и опустилась в восьми. Больше всего стоимость выросла в Нижнем Тагиле – на 13,6%, Магнитогорске – 13,5%, Челябинске – 12,2%, Кирове – 12%, Мурманске – 11,2%, Томске – 10,7% и Чебоксарах – 10,6%.

Подешевела недвижимость в Грозном – на 2,3%, Брянске – 1,7%, Волжском – 1,4%, Москве – 0,3%, Севастополе – 0,3%, Самаре – 0,3% и Сочи – 0,1%.

Что касается Иркутска, то цены на квадратный метр в новостройках в третьем квартале выросли на 0,3%, с начала года – увеличились на 8,3% и сейчас составляют в среднем 132,5 тысячи рублей.