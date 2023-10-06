Туроператоры предлагают рекордные скидки

Дисконт на отели и авиабилеты составляет 60%. Об этом пишут «Известия».

Скидки на отели осенью 2023 года стали достигать рекордных 60% – так туроператоры пытаются компенсировать снижение покупательской активности. Отметили снижение цен на размещение и появление спецпроделожений и другие компании.

Так участники рынка пытаются сделать путевки более доступными на фоне снижения курса рубля, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

– Если Турция сама подешевела на фоне завершения сезона и туроператорских программ, то по Эмиратам и Таиланду отсутствие глубины продаж, особенно на «низкие» даты, заставляет операторов стимулировать спрос, делая эти направления более доступными, – пояснил он.

Кроме того, снижаются и цены на авиабилеты – на чартеры и блоки мест, забронированные туроператором. По мере приближения даты вылета цены на авиабилеты падают, чтобы не дать креслам «сгореть», пояснил Артур Мурадян. Из-за этого стоимость перелета в составе турпакета зачастую оказывается мизерной.

Экономия на туре в целом может составить 5-20%, но посчитать значение сложно, поскольку все случаи индивидуальны, оценил он.

Напомним, что турагенты прогнозируют устойчивый интерес к турам на Филиппины не только в бархатный сезон, но и зимой. Этому, в частности, способствуют удобные стыковочные рейсы, говорит руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр:

«Филиппины по ценам сравнялись с другими направлениями и стали даже дешевле Вьетнама. 170-180 тыс. — это недельный тур на двоих с перелетом и четырехзвездным отелем. Филиппины — очень интересное направление. Там есть и островной отдых, и есть, что посмотреть. Плюс еще Россия с Филиппинами ведет очень активные переговоры на предмет запуска прямых рейсов «Аэрофлота» в Себу. И это будет очень хорошим подспорьем для того, чтобы расширить спектр стран».

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, спрос на азиатские страны по сравнению с прошлым годом вырос почти втрое.