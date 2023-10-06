Названы регионы с самым дешевым жильем

В лидерах Республика Ингушетия – 53,2 тыс. рублей за «квадрат». Об этом пишут «Известия».

В этом же регионе минимальные цены и на вторичное жилье: 1 кв. м стоит в среднем 26,0 тыс. рублей.

В числе регионов России с самыми низкими ценами на новостройки также Кабардино-Балкарская Республика (63,4 тыс. рублей), Республика Калмыкия (65,7 тыс. рублей), Оренбургская область (66,4 тыс. рублей), Смоленская область (67,3 тыс. рублей) и Псковская область (68,0 тыс. рублей). Для сравнения, медианное значение стоимости 1 кв. м. по стране выше почти в два раза – около 137 тыс. рублей.

Ранее эксперты назвали среднюю стоимость жилья в Иркутске: