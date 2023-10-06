«Лаборатория энергетики» от Эн+ собрала 300 студентов из 20 городов России

Новый сезон акселератора энергохолдинг запустил на базе ИРНИТУ. В этом году проект собрал рекордное количество участников: 25 учебных заведений, 20 городов и 323 студента. География проекта включает Иркутск, Братск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург и другие населенные пункты. Поэтому открытие прошло в онлайн-режиме.

Ежегодная грантовая программа по решению производственных кейсов направлена на поиск инновационных решений, который в дальнейшем могут быть внедрены на предприятиях Эн+. Участникам предлагается взять в работу один из 39 кейсов. Общий грантовый фонд в 2023 году – свыше 1 миллиона рублей.

Каждое инновационное решение студентов помогают дорабатывать эксперты от бизнеса и научные руководители. Предусмотрен обучающий модуль на основе лучших мировых практик: развитие soft skills, ТРИЗ-мышления и презентационных навыков. Победители получают гранты для воплощения заявленных инициатив. Также призы вручаются лучшему научному руководителю. За шесть лет в программе принял участие 1101 человек. В производство внедряются кейсы по разработке чат-бота, применению золошлаковых материалов в дорожном строительстве, экзоскелетов и робота для обследования трубопроводов.

– Такие проекты повышают конкурентоспособность энергетической отрасли страны и позволяют профессионалам посмотреть на научные инициативы молодежи. Об успешности проекта говорит постоянно растущее количество участников и я уверен, что сотрудники на наших предприятиях приложат все усилия, чтобы «Лаборатория энергетики» и дальше развивалась, – Михаил Хардиков, операционный директор Эн+.

– Я больше нигде не видел такого формата проведения акселератора, когда представители бизнеса максимально вовлечены в процесс работы над кейсами, они постоянно находятся рядом с командами. Пробуйте свои силы, вместе мы сможем сделать энергетическую отрасль еще сильнее, – Михаил Корняков, ректор ИРНИТУ.

Образовательные программы энергетического профиля в Иркутской области начали работать 15 лет назад, участие на этом этапе принимал промышленник Олег Дерипаска. Обучение начинается со школьной скамьи. В профильных классах детей готовят к поступлению в вузы. Проект «Энергошкола» позволяет посетить предприятий и получить путевку на летнюю образовательную смену. Помимо этого, в вузов работают Корпоративные учебные центры для целевой подготовки студентов и повышения квалификации сотрудников, кроме того, функционирует Корпоративный университет для обучения персонала.