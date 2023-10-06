Лидер по вводу жилья в Иркутской области – ГК Новый город

На 1 октября застройщик ввел 148 919 м2 жилья – это 15,54% доли рынка. Такие данные приводит ЕРЗ.РФ.

ТОП застройщиков Иркутской области по текущему строительству возглавила ГК Новый город, которая сохранила первое место в ранжировании. Лидер рынка сохранил объем текущего строительства 148 919 м², при этом уменьшив долю на рынке до 15,54% (было 17,38%). В строительстве у девелопера – 2 жилых комплекса, в которых возводится 20 многоквартирных домов. В ТОП по РФ ГК Новый город занимает 115‑е место. Рейтинг компании не изменился и остался на уровне 4,5.

Второе место в регионе заняла ГК ПарапетСтрой с объемом текущего строительства 64 147 м² и долей на рынке 6,69%. В ТОП по РФ ГК ПарапетСтрой занимает 296‑е место. Девелоперу впервые присвоен рейтинг ЕРЗ – 1,5.

Замыкает тройку лидеров ГК ДомСтрой, которая сохранила объем текущего жилищного строительства 59 989 м² и уменьшила долю на рынке до 6,26% (было 7,00%). В предыдущем ранжировании данный застройщик занимал второе место в регионе. В ТОП по РФ ГК ДомСтрой занимает 324‑е место. Рейтинг застройщика по-прежнему составляет 3,5.

Всего десятка крупнейших девелоперов Иркутской области на 1 октября 2023 года возводит 0,50 млн м² жилья (51,69% от объема текущего строительства всех застройщиков региона). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 0,41 млн м² жилья (47,88%). Все застройщики местные. На тройку лидеров приходится 0,27 млн м², или 28,49% строящегося жилья в регионе.

У трех застройщиков, вошедших в ТОП‑10, в проектных декларациях выявлены изменения сроков ввода жилья. Наибольшая доля площади с изменением срока ввода отмечается у застройщика «Мечта» – 37,0%. У этого же застройщика отмечается максимальное среднее количество месяцев уточнения срока ввода жилья – 6,66 мес.

ТОП застройщиков по объему текущего строительства формируется и публикуется 1-го числа каждого месяца. При формировании ТОП по каждому застройщику учитываются жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации и не имеющие опубликованных разрешений на ввод в эксплуатацию в ЕИСЖС (наш.дом.рф) на дату формирования ТОП. Для жилых домов учитывается площадь, указанная в п. 9.3.1 проектных деклараций, а для домов с апартаментами – площадь апартаментов в общей площади здания.