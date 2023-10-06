Работники Иркутской области стали реже уступать в зарплате

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как часто соискатели из Иркутской области готовы пойти на снижение зарплатных ожиданий ради гарантированного трудоустройства.

По данным ежеквартального исследования hh.ru настроений и ожиданий соискателей на рынке труда, 29% опрошенных соискателей из Иркутской области в третьем квартале готовы были пойти на уступки в зарплате ради гарантированного трудоустройства. Это, кстати, самый низкий показатель среди регионов Сибирского ФО, а в целом по России этот показатель – 38%, т.е. он выше, чем в Прианагарье.

Среди специалистов чаще всего гибкость в зарплате готовы проявлять кадры из сферы ИТ (52% среди специалистов данной квалификации), развлечений и медиа (40%), а также сотрудники из сферы безопасности (39%).

Напротив, не готовы снижать зарплатные аппетиты 53% работников Иркутской области. Наибольшая доля таких респондентов среди сибирских регионов зафиксирована в Иркутской области (53%) и Омской области (50%), а в целом по России таких работников – 36%.

Не идут не уступки в зарплате преимущественно сотрудники из сферы закупок (59%), HR-специалисты (57%), эксперты по консалтингу и стратегиям (56%), строители (54%), а также кадры из ретейла и ресторанно-гостиничного направления (по 53%).

Если сравнивать результаты третьего и второго квартала, то в Иркутской снизилась доля работников, которые готовы на компромисс в зарплатных ожиданиях (-10%), и наоборот, на 12% выросло число респондентов, которые не пойдут на уступки в зарплате в обмен даже на гарантированное трудоустройство.