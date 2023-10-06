Иркутские таможенники конфисковали незаконно ввезенный LEXUS

Машину везли из Абхазии. Об этом рассказали в пресс-службе Иркутской таможни.

Автомобиль был ввезен в Россию по процедуре временного ввоза и эксплуатировался дольше установленного срока в нарушение действующего таможенного законодательства.

Владелец машины пояснил, что приобрел автомобиль через третье лицо для личного пользования и сэкономил на таможенных платежах.

Сотрудники Иркутской таможни изъяли у иркутянина автомобиль, ввезенный из Абхазии без таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин.

По итогам рассмотрения его судом виновнику вынесен приговор и назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов.