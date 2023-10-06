Половина объема жилищных кредитов ВТБ в Иркутской области в сентябре приходится на господдержку

В сентябре ипотеку с господдержкой в ВТБ оформили более 2,5 тысяч жителей Сибири, на 36% больше, чем в августе. Общая сумма льготных кредитов за этот месяц составила 11,4 млрд рублей, что на 40% больше, чем в последний месяц лета.

Грядущие изменения условий программам с господдержкой стали стимулом для сибиряков поспешить с решением квартирного вопроса. Доля кредитов с господдержкой по отношению к общему объему выдач в сентябре выросла на 7% по отношению к августу и достигла 48%.

С января по сентябрь льготными инструментами на приобретение жилья воспользовались более 10 тысяч клиентов банка в СФО, которые оформили кредиты на сумму 43,3 млрд рублей. Топ-3 регионов по объему кредитов с господдержкой составили Новосибирская область (14,7 млрд рублей), Красноярский край (8,6 млрд рублей) и Иркутская область (4,9 млрд рублей). Основной спрос клиентов пришелся на «семейную» ипотеку и «ипотеку с господдержкой-2020», которые в совокупности заняли около 90% в общем количестве льготных сделок.

Всего за 9 месяцев сибиряки оформили 30,4 тысячи жилищных кредитов на сумму 114,8 млрд рублей, в том числе в сентябре – на рекордные за последние 3 года 23,5 млрд рублей.

Тройку лидеров по объему выдач ожидаемо формируют сибирские регионы с городами-миллионниками: Новосибирская область (36 млрд рублей), Красноярский край (21,5 млрд рублей), Омская область (14,8 млрд рублей). Средняя сумма одного кредита в СФО по итогам сентября составила 3,7 млн рублей и по сравнению я началом года увеличилась на 170 тысяч рублей.

«Несмотря на корректировку ставок по базовым программам, жители Иркутской области активно пользуются ипотечными инструментами. На фоне выросших ставок по базовым программам растет доля господдержки: в сентябре мы предоставили около половины объема ипотеки в рамках льготных программ. Всего за 9 месяцев клиенты банка оформили в нашем регионе 13,4 млрд кредитов - на четверть больше, чем за весь 2022 год и на 27% больше объема выдач за 9 месяцев успешного для рынка 2021 года. Мы ожидаем, что в 4 квартале доля госипотеки продолжит расти», отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент банка.