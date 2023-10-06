70% иркутян поддерживают идею бесплатной раздачи товаров с истекающим сроком годности социально уязвимым категориям населения

Сотрудники Финансового университета в качестве меры поддержки пенсионеров и малоимущих предложили организовать в магазинах «социальные полки» с товарами с истекающим сроком годности, которые можно было бы приобрести по сниженной цене или забрать бесплатно. Большинство иркутян одобряют эту инициативу. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

73% иркутян — за «социальные полки». 15% — против, их основные доводы: «Нужно пенсии повышать, а не просрочку раздавать; «Товары с истекающим сроком годности несут опасность для здоровья человека»; «Наглецы все расхватают, нуждающимся ничего не останется»; «Это унижение человеческого достоинства!»

Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин (79 и 67% соответственно). Иркутяне до 34 лет одобряют предложение чаще тех, кто старше (75%).