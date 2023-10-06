Зеленые сертификаты стали впервые доступны на платформе RTS BOARD

Холдинг Эн+, Совкомбанк, Русская Медиагруппа и ряд других компаний провели первые сделки с использованием платформы RTS Board.

Ассоциация «НП РТС» открыла на своей площадке сектор «Климатические финансовые инструменты», где представлены зелёные сертификаты, зарегистрированные в российском реестре компании «Карбон Зиро». Первые сделки с использованием платформы RTS Board провели Эн+, Совкомбанк и Русская Медиагруппа и ряд других компаний.

Зелёные сертификаты подтверждают производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников — энергии ветра, солнца, воды и других. Один сертификат эквивалентен 1 кВт*ч электроэнергии.

Основным инструментом сектора «Климатические финансовые инструменты» на первом этапе стали сертификаты на покупку электроэнергии, произведённой на основе двух видов возобновляемых источников — ветра и воды, в том числе сертификаты, подтверждающие производство электроэнергии из «чистых» источников на Красноярской ГЭС, входящей в состав энерго-металлургического холдинга Эн+.

Покупателями выступили Совкомбанк, Русская Медиагруппа и ряд других компаний. Как показали сделки, цены на сертификаты существенно зависят от объёмов покупки. Так, индикативные цены на сертификаты ГЭС сложились в диапазоне от 83 до 220 рублей за МВт*ч, на ВЭС — от 87 до 280 рублей за МВт*ч.

Покупатели приобрели зелёные сертификаты, чтобы компенсировать косвенные энергетические выбросы парниковых газов, связанные с операционной деятельностью: функционированием офиса, IT-инфраструктуры или производственных активов подразделений компании.

Ранее уже состоялись разовые сделки по приобретению сертификатов Карбон Зиро. Первопроходцами зелёного стандарта стали ООО «Кофемания», ГК «Дело», заключившая крупнейшую сделку с сертификатами при участии Эн+, и ПАО «СПБ Биржа».

— Запуск сектора «Климатические финансовые инструменты» на платформе RTS Board демонстрирует нашу приверженность принципам устойчивого развития в продвижении передовых практик ESG-повестки. В ближайшее время существенно расширится список эмитентов зелёных сертификатов и покупателей, также будут представлены все виды возобновляемых источников энергии. Уже в этом году помимо зелёных сертификатов, мы планируем запустить углеродные единицы — сертифицированные единицы сокращения выбросов парниковых газов. Бизнес получит возможность выбирать инструменты низкоуглеродного развития и декарбонизации своей деятельности. Покупать инструменты смогут не только компании, но и инвесторы — будет развиваться вторичный рынок зеленых сертификатов, — управляющий директор Ассоциации «НП РТС» Михаил Воронцов.

— Активное участие в развитии рынка зеленых сертификатов является одним из приоритетов климатической повестки Группы и важной составляющей нашей стратегии Net Zero. Уверен, что чем больше инструментов будет доступно компаниям для компенсации выбросов парниковых газов — тем увереннее будет российский путь к низкоуглеродному будущему, — директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов.

— Экология очень важна в системе ценностей многих миллионов людей, представляющих аудиторию брендов русской медиагруппы. На музыкальных мероприятиях холдинга в сотрудничестве со многими звездами музыкальной индустрии мы развиваем стратегию продвижения экологической повестки. Поэтому закономерно, что мы начинаем использовать самые современные инструменты и платформа Климатических финансовых инструментов RTS Board среди них, — уравляющий директор RMG Дмитрий Медников.

— Приобретение зеленых сертификатов является важным направлением климатической политики группы Совкомбанка. Финансовые организации выступают мощным драйвером отечественной альтернативной энергетики и повестки устойчивого развития, способствуя декарбонизации деятельности своих клиентов. На собственном примере мы показываем эффективность и необходимость внедрения инициатив, имеющих положительное влияние на окружающую среду. Приобретение зеленых сертификатов не ограничится только этой сделкой, так как Группа Совкомбанк планирует использовать и другие инструменты низкоуглеродного развития, — исполнительный директор департамента рынков капитала Совкомбанка Андрей Королев.

— Интерес к добровольному рынку сертификатов зелёной электроэнергии со стороны ответственных потребителей и генерирующих компаний, а также торговых платформ, подтверждает важность использования этого инструмента в рамках усилий в области декарбонизации для компаний из различных секторов экономики. Карбон Зиро будет продолжать развитие своего добровольного стандарта в соответствии с международным и российским регулированием для удовлетворения текущего и перспективного спроса, — директор по развитию Carbon Zero Владислав Березовский.