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Режим повышенной готовности ввели в Нижнеудинске: причина

Администрация Нижнеудинского муниципального образования сообщила о введении на территории режима повышенной готовности из-за дефицита топлива в котельных, следует из данных на официальном сайте администрации.

«С 18:00 5 октября 2023 года на территории Нижнеудинского муниципального образования введен режим функционирования «повышенная готовность» в связи с дефицитом твердого топлива на котельных», – говорится в сообщении.

При этом снижения температурных параметров для потребителей в целях экономии угля производится не будет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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