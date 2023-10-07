Режим повышенной готовности ввели в Нижнеудинске: причина

Администрация Нижнеудинского муниципального образования сообщила о введении на территории режима повышенной готовности из-за дефицита топлива в котельных, следует из данных на официальном сайте администрации.

«С 18:00 5 октября 2023 года на территории Нижнеудинского муниципального образования введен режим функционирования «повышенная готовность» в связи с дефицитом твердого топлива на котельных», – говорится в сообщении.

При этом снижения температурных параметров для потребителей в целях экономии угля производится не будет.