Из-за нехватки угля в Нижнеудинске проведут проверку

Режим повышенной готовности из-за дефицита твердого топлива в котельных ввели в Нижнеудинске – по факту случившегося организуют проверку, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Сейчас котельные работают в плановом режиме, запас угля есть до ноября. Тем не менее, поручил выделить городу 5 тыс. тонн твердого топлива из аварийно-технического запаса Иркутской области», – пояснил глава региона.

Известно, что компания, обслуживающая котельные, на стадии банкротства. Будет организована служебная проверка. В ближайшее время в Нижнеудинск отправится комиссия во главе с министром жилищной политики и энергетики Анатолием Никитиным. Действиям руководителя города и ресурсоснабжающей организации дадут правовую оценку.

«Наступают холода и жители ни в коем случае не должны испытывать проблемы с отоплением. Снижение температурных параметров недопустимо», – резюмировал губернатор.