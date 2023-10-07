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Один из крупнейших в Сибири скейт-парков открыли в Иркутске

Первый Иркутской области бетонный скейт-парк открыли в региональном центре – объект является одним из крупнейших в Сибири, рассказали городские власти.

Его обустроили на улице Братской по проекту «Формирование комфортной городской среды». Объект отвечает всем современным стандартам качества и спортивной архитектуры. Он состоит из асфальтового памп-трека, бетонного боула и скейт-плазы.

Известно, что создание парка во время голосования поддержали более 10 тысяч человек. Его площадь составляет полторы тысячи квадратных метров. Тут можно кататься на скейтбордах, bmx и других приспособлениях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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