Обман при выплате зарплат выявили в администрации шелеховского поселения

Уголовное дело возбудили в Шелеховском районе из-за злоупотребления полномочиями в администрации сельского поселений, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Установлено, что одно из должностных лиц утвердило положение об оплате труда руководителям муниципальных унитарных предприятий, которым установлен повышающий коэффициент за высокую эффективность работы.

Выявлено, что в течение восьми месяцев указанный коэффициент необоснованно применялся при оплате труда директору муниципального предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, лицу, назначенному на эту должность, ранее заработная плата была начислена на месяц раньше трудоустройства.

Ущерб бюджету сельского поселения оценили более чем в 430 тысяч рублей, ведется расследование.