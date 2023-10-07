Иркутск отметил день рождения президента Путина: как прошел праздник

Город Иркутск отметил день рождения президента России Владимира Путина, которое отмечается сегодня, автопробегом. Подробнее рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«В честь дня рождения Владимира Владимировича в Иркутске состоялся автопробег. Колонна из 70 машин с флагами проехала по улицам столицы региона», – сообщил губернатор.

Конечной точкой маршрута стал стадион «Зенит», на котором известные иркутские боксеры провели открытую тренировку для всех желающих.

Инициаторами мероприятия выступили простые жители России, предложившие такой формат поздравления главы государства. Сегодня аналогичные события проходят в 27 субъектах России.